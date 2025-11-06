BIST 10.970
Özgür Özel'in 'kaçtı' demişti! Aziz İhsan Aktaş cevap verdi: Konum atayım

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in “kaçtı” dediği suç örgütü lideri Aziz İhsan Aktaş, bir televizyon programında iddiaları reddederek “Kaçmadım, konum atayım” açıklamasında bulundu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in geçtiğimiz günlerde "kaçtı" dediği suç örgütü lideri Aziz İhsan Aktaş, iddialara televizyon ekranından yanıt verdi. TYT kanalında Nuray Başaran'ın konuğu olan Aktaş, "Kaçmadım. Niye kaçayım? Burhanettin Bulut'ta ve Özgür Karabat'ta benim telefonum var. Onlara canlı konum atayım, baksınlar neredeyim" ifadelerini kullandı.

"Arabamı kullandınız, kirasını ödemediniz"

CHP yönetimine de tepki gösteren Aktaş, "Arabamı kullandınız, kirasını da ödemediniz. Paramı ödeyin. Genel başkan yardımcılarınıza çip takın, kaçmasınlar" sözleriyle dikkat çekti.

Barış Yarkadaş: CHP'ye kim operasyon çekiyor?

CHP eski milletvekili Barış Yarkadaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "CHP'ye kim operasyon çekiyor? Özgür Özel'e bu boş beleş sözde istihbaratları kim veriyor? CHP'yi kim manipüle ediyor? Özel bir açıklama yapmak zorundadır" ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Tunç: "Kaçamaz, yurtdışı yasağı var"

Gelişmelere ilişkin bir açıklama da Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan geldi. Tunç, Aziz İhsan Aktaş hakkında "Kaçamaz, hakkında yurt dışı çıkış yasağı var" değerlendirmesinde bulundu.

Siyasi kulislerde tartışma büyüyor

Aktaş'ın televizyon yayını ve Barış Yarkadaş'ın açıklamaları, CHP içinde yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Partide, Özgür Özel'e iletilen "istihbarat" bilgilerinin doğruluğu ve kaynaklarının kim olduğu soruları gündeme geldi.

