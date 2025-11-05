Barış Yarkadaş ve Cem Küçük arasında çok sert ‘CHP’ tartışması

TGRT Haber ekranlarında yayınlanan. Taksim Meydanı programında Gazeteci Barış Yarkadaş ile Cem Küçük arasından 'CHP' krizi yaşandı. Barış Yarkadaş'ın 'Ben hayatımda AK Parti'ye oy vermedim, vermem de... Ben CHP'ye oy veriyorum1 sözleri Cem Küçük'ü kızdırdı.

TGRT Haber ekranlarında canlı olarak yayınlanan Taksim Meydanı programında dün akşam yine sesler yükseldi, ortam geridli. Gazeteci Barış Yarkadaş'ın Ben hayatımda AK Parti'ye oy vermedim, vermem de. Milliyetçi Hareket Partisi'nin önünden geçmedim, geçmem de oy vermem de. Ben CHP'ye oy veriyorum" sözleri Cem Küçük'ü kızdırdı. Cem Küçük'ün "Bu saatten sonra CHP'ye de vermezsin" sözleri ortamı gerdi.

Bugünkü CHP'ye oy verir misin?

Bak ben bir şey anlatayım. Veririm kardeşim, veririm. Kendin içeriye düşüyorsun. Az önce öyle demiyordun. CHP'nin aldığı yanlış karar, benim CHP'ye oy vermemi engellemez. Kardeşim onu da temizleriz. Bu CHP'ye mi vereceksin?

Bu yolsuzluğa bulaşan CHP'ye mi oy vereceksin?

Bu yolsuzluğa bulaşan Parti'ye mi oy vereceksin? Ben gittim Ekrem İmamoğlu'na üç kere de oy verdim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı oldum.

İmamoğlu'na da oy verir misin?

Ben İmamoğlu'nun ön seçimde gittim adaylığına da oy verdim. Şu anda İmamoğlu yargılanmış ve ceza almış değil.

Senin kafanın karışma yerin orası. Eleştiririm kardeşim. Cumhuriyet Halk Partisi... Öyle bir şey demiyorum. O senin uydurman.