BIST 10.971
DOLAR 42,12
EURO 48,63
ALTIN 5.433,87
YEREL

Çorum'da iki katlı metruk bina çöktü

Çorum'un Sungurlu ilçesinde iki katlı metruk bina çöktü.

Başpınar Mahallesi'nde iki katlı evin çöktüğü ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

AFAD'TAN YARDIM İSTENDİ

Ekiplerce yapılan incelemede, enkaz altında birinin kalmış olabileceği ihtimali üzerine İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğünden yardım istendi.
AFAD ekiplerince yapılan çalışmada enkaz altında kimsenin bulunmadığı belirlendi.
Polis ekiplerince yıkılan evin çevresinde güvenlik önlemi alın

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Antalya'da yürekler ağza geldi! Otomobille motosiklet çarpıştı: 2 kişi yaralı
Antalya'da yürekler ağza geldi! Otomobille motosiklet çarpıştı: 2 kişi yaralı
Özgür Özel'in 'kaçtı' demişti! Aziz İhsan Aktaş cevap verdi: Konum atayım
Özgür Özel'in 'kaçtı' demişti! Aziz İhsan Aktaş cevap verdi: Konum atayım
Fatsa’daki göçükte bir işçi hayatını kaybetti
Fatsa’daki göçükte bir işçi hayatını kaybetti
Defalarca öldü haberleri çıkmıştı! Çaycı Hüseyin son olarak bakın nasıl görüntülendi...
Defalarca öldü haberleri çıkmıştı! Çaycı Hüseyin son olarak bakın nasıl görüntülendi...
Barış Yarkadaş ve Cem Küçük arasında çok sert ‘CHP’ tartışması
Barış Yarkadaş ve Cem Küçük arasında çok sert ‘CHP’ tartışması
Cem Küçük ile Barış Yarkadaş canlı yayında birbirine girdi
Cem Küçük ile Barış Yarkadaş canlı yayında birbirine girdi
Silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik operasyonlarda 135 şüpheli yakalandı
Silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik operasyonlarda 135 şüpheli yakalandı
Nevşehir'de drift cezası! O sürücüye 65 bin 69 lira ceza
Nevşehir'de drift cezası! O sürücüye 65 bin 69 lira ceza
Cüneyt Özdemir'den muhaliflere tepki: Böyle bir kafayla karşı karşıyayız
Cüneyt Özdemir'den muhaliflere tepki: Böyle bir kafayla karşı karşıyayız
Hadi Özışık, kulis bilgisini paylaştı: Ali Babacan AK Parti'ye katılacak mı?
Hadi Özışık, kulis bilgisini paylaştı: Ali Babacan AK Parti'ye katılacak mı?
Hadi Özışık’tan Tanju Özcan’a 'Bilal Erdoğan' tepkisi
Hadi Özışık’tan Tanju Özcan’a 'Bilal Erdoğan' tepkisi
Sinan Burhan'dan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan kulisi
Sinan Burhan'dan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan kulisi