Çorum'da iki katlı metruk bina çöktü
Çorum'un Sungurlu ilçesinde iki katlı metruk bina çöktü.
Başpınar Mahallesi'nde iki katlı evin çöktüğü ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
AFAD'TAN YARDIM İSTENDİ
Ekiplerce yapılan incelemede, enkaz altında birinin kalmış olabileceği ihtimali üzerine İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğünden yardım istendi.
AFAD ekiplerince yapılan çalışmada enkaz altında kimsenin bulunmadığı belirlendi.
Polis ekiplerince yıkılan evin çevresinde güvenlik önlemi alın