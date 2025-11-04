BIST 10.931
YEREL

Nevşehir'de drift cezası! O sürücüye 65 bin 69 lira ceza

Nevşehir'de, bir süre önce ehliyetine el konulan ve trafiğe açık yolda otomobiliyle drift atan sürücüye 65 bin 69 lira ceza uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, merkeze bağlı Çardak köyünde, Çevre Yolu'nda bir sürücünün, cübbe ve sarık giyip "hayırlı cumalar" paylaşımı yaparak otomobille drift atıldığı anların görüntüsünün sosyal medyadan paylaşılması üzerine, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı.

DAHA ÖNCEDE EHLİYETİNE EL KOYULMUŞ

Otomobille drift atan ve daha önce ehliyetine el konulduğu belirlenen H.Ö'ye, "trafik güvenliğini kasten tehlikeye düşürmek", "dini değerleri aşağılama" ile "sürücü belgesi geri alındığı halde araç kullanmak" suçlarından toplam 65 bin 69 lira ceza yazıldı.

EHLİYETSİZ ARAÇ KULLANMA CEZASI

Ayrıca, araç sahibine de "yetkililerce sürücü belgesi geçici olarak ya da tedbiren geri alındığı halde araç kullanılmasına izin vermek" maddesi gereğince 18 bin 677 lira ceza uygulandı.

