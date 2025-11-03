BIST 11.116
MAGAZİN

Veliaht dizisinde Derya ve Yahya'nın 'ateşli' sahnesi sosyal medyayı salladı

Veliaht dizisi sosyal medyada konuşulmaya devam ediyor. Dizide Yahya ve Derya karakterlerinin yer aldığı bir sahnenin Türkiye'de gösterilmeyip Rusya'da gösterilmesi gündem yarattı. Sosyal medya kullanıcıları sahneyi "Çok ateşli" buldu.

Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan gibi başarılı isimlerin rol aldığı Veliaht dizisi sezona iddialı başladı. Reytinglerde istediği başarıyı yakalayan dizinin her sahnesi sosyal medyada konuşuluyor.

Veliaht son bölümde Yahya karakterine hayat veren Erkan Kolçak Köstendil ve Derya karakterine hayat veren Hazal Türesan'ın kesilen "ateşli" sahnesi defalarca paylaşıldı.

Rusya'da yayınlanan o kısımlarda Yahya'nın Derya'nın üzerinden havluyu çektiği anlara yorum da yağdı.

Veliaht seyircileri "Şoku atlatamadım", "Bu nasıl sahne ya", "O nasıl havlu çekmek", "Son dönemin en ateşli sahnesi", "Sansüre gerek yokmuş" yorumlarında bulundu.

Son dönemde Derya karakterine hayat veren Hazal Türesan sosyal medyada oyunculuğuyla da büyük övgü alıyor. Başarılı oyuncuya pek çok tebrik mesajı geliyor.

