Ebru Baki’nin 'İstanbul Senin' mücadelesi! İsmini yanlış söyleyince...

Halk TV’de Ebru Baki, “İstanbul Senin” uygulamasının adını yanlışlıkla “İstanbul Sen” diye söyleyince İsmail Saymaz ve İbrahim Kahveci hemen düzeltti; Kahveci ilerlemenin bir süre “İstanbul Ben” adıyla sürdüğünü belirterek komik anı pekiştirdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, “İstanbul Senin” uygulaması üzerinden 4,7 milyon kullanıcının kişisel verileri ve konum bilgilerinin yurt dışına sızdırıldığı iddiasıyla yürüttüğü soruşturma kapsamında 5 şüpheliyi gözaltına aldı; şüphelilerden 4’ü tutuklandı, 1’i adli kontrolle serbest bırakıldı. Soruşturma, uygulamanın alt modülü “İBB Hanem” üzerinden 11 milyon vatandaşın sandık verilerinin de program dışına sızdırıldığı iddialarını kapsıyor.

Halk TV ekranlarında Gazeteci Ebru Baki'nin uygulama ismini sürekli yanlış söylemesi dikkat çekti. Baki, uygulamanın adını yanlışlıkla “İstanbul Sen” olarak söyledi; İsmail Saymaz ve İbrahim Kahveci ise doğru adın “İstanbul Senin” olduğunu düzeltti. Kahveci ise "İlerleme var dün de İstanbul ben diyordu" ifadelerini kullandı.

