Damadı resmen tehdit etti! Gelinin annesinin düğün günü söylediği sözler olay

Kızını gelinlikle uğurlayan kaynana kızımın arkasındayım derken olayı abarttı. Damada sert uyarılarda bulunan annenin konuşması sosyal medyayı resmen salladı.

Kızını gelinlikle uğurlarken damada sert uyarılarda bulunan bir annenin konuşması sosyal medyada gündem oldu. "Kızıma zarar gelirse dağı taşı inletirim" diyen annenin, gelinin ayakkabısına "yol parası" olarak para koyduğu anlar kısa sürede viral olurken, görüntülere farklı yorumlar yapıldı.

Bir düğün töreninde gelin annesi, kızına bir anahtar vererek alkol, karı-kız ve madde gibi konularda uyarıda bulundu.

Gelin annesi, gelinin gelinliğini kaldırarak ayakkabısının içine para koydu ve 'Kızımın yol parası ayağının altındadır' dedi.

Bu olay sosyal medyada binlerce kez paylaşılarak farklı tepkiler aldı.
Bir düğün töreninde gelin annesinin damada yaptığı konuşma sosyal medyada gündem yarattı. Gelin evden çıkmadan önce konuşma yapan anne, kızına bir anahtar vererek, "Kızım bu eve çıkıp gelsin istemem ama alkol, karı-kız, madde… Kızıma gelecek herhangi bir zararda dağı taşı inletirim. Kızımı kolay büyütmedim. Doğrusuyla yanlışıyla her zaman kızımın yanındayım" dedi.

KIZININ GELİNLİĞİNİ KALDIRIP...

Konuşmanın ardından anne, gelinin gelinliğini kaldırarak ayakkabısının içine para koydu ve "Kızımın yol parası ayağının altındadır" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA YARATTI

Kısa sürede binlerce kez paylaşılan görüntü, sosyal medyada farklı tepkiler aldı.

Yapılan yorumlardan bazıları şunlar;
- Görgüsüzlükte level atladılar
- Damadın Allah yardımcısı olsun
- Bir seneye kalmaz bu kaynana yüzünden boşanır bunlar
- Kaynana bari düğün günü TikTok çekmeseydin

