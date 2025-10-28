ABD’den Pasifik’te uyuşturucu teknelerine saldırı: 14 ölü!

ABD Savunma Bakanı Peter Hegseth, Pasifik Okyanusu’nda uyuşturucu taşıdığı iddia edilen 4 tekneye düzenlenen saldırılarda 14 kişinin öldüğünü, bir kişinin ise sağ kurtulduğunu açıkladı. Hegseth, saldırıların Başkan Donald Trump’ın emriyle gerçekleştirildiğini ve hedef alınan teknelerin terör örgütleri tarafından işletilen uyuşturucu kaçakçılarına ait olduğunu belirtti.

Hegseth, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Pasifik Okyanusu'nda ABD'ye yüklü miktarda uyuşturucu taşıdığı iddia edilen 4 teknenin vurulduğu görüntüleri paylaşarak detay bilgilere yer verdi.

Saldırıların ABD Başkanı Donald Trump'ın emriyle gerçekleştiğini vurgulayan Hegseth, "ABD Savaş Bakanlığı, Doğu Pasifik'te uyuşturucu kaçakçılığı yapan, terörist örgütlerin işlettiği 4 tekneye 3 ölümcül kinetik saldırı gerçekleştirdi." ifadelerini kullandı.

Hegseth, ABD istihbaratı tarafından takip edilen söz konusu teknelerin, "bilinen uyuşturucu kaçakçılığı rotalarından geçtiği ve uyuşturucu taşıdığı" iddiasında bulundu.

Saldırıların uluslararası sularda gerçekleştiğinin ve hiçbir ABD askerinin zarar görmediğinin altını çizen Savunma Bakanı, "Üç saldırıda toplam 14 narko-terörist öldürüldü ve bir kişi sağ kurtuldu." paylaşımında bulundu.

Hegseth ayrıca, ABD Savunma Bakanlığı'nın 20 yıldan fazla süredir "başka vatanları" savunduğunu, şimdi de "kendi vatanını savunmak için" mücadele verdiğini savundu.

Savunma Bakanı, paylaşımında, söz konusu çete üyelerinin, ülkeye soktukları uyuşturucuyla, terör örgütü El Kaide'den daha fazla ABD vatandaşı öldürdüğünü, dolayısıyla bu terör örgütü ile "aynı muameleyi göreceklerini" ifade etti.