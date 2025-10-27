İETT şoförü ayağını dışarı çıkararak araç kullandı o anlar cep telefonu kamerasında

İETT otobüsü şoförünün "İstanbulkart" basılan cihazın bulunduğu alana ayağını uzatarak aracını sürmesi cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. İETT'den yapılan açıklamada "Söz konusu olayın, ÖZULAŞ Toplu Taşıma Şirketi’ne ait bir özel halk otobüsünde 26 Ekim'de meydana geldiği tespit edilmiş ve özel halk otobüsü şoförünün sertifikası iptal edilerek işten el çektirilmiştir." denildi.

Seyir halindeki "622-Yenidoğan-Mecidiyeköy" seferini yapan otobüsün şoförü, sağ ayağını validatör cihazının bulunduğu bölüme uzattı.

Şoförün, trafik güvenliğini tehlikeye atacak şekilde araç kullanması bir yolcunun cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kuruluşu İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmelerinden (İETT) yapılan açıklamada, bugün bazı sosyal medya hesaplarında bir otobüs şoförünün uygun olmayan şekilde araç kullandığına ilişkin görüntülerin yayınlandığı belirtildi.

Açıklamada, "Kurumumuzca yapılan araştırmada söz konusu olayın, ÖZULAŞ Toplu Taşıma Şirketi’ne ait bir özel halk otobüsünde 26 Ekim 2025 günü meydana geldiği tespit edilmiş ve söz konusu özel halk otobüsü şoförünün sertifikası iptal edilerek işten el çektirilmiştir." ifadesine yer verildi.