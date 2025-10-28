BIST 10.871
DOLAR 41,96
EURO 48,84
ALTIN 5.289,77
GÜNCEL

İstanbul'da 29 Ekim coşkusu! İstanbul Boğazı'ndaki köprüler Türk bayrakları ile donatıldı

İstanbul Boğazı'ndaki köprülere, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 102. yıl dönümü dolayısıyla Türk bayrakları asıldı.

İstanbul Boğazı'ndaki köprülere, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 102. yıl dönümü dolayısıyla Türk bayrakları asıldı.

Cumhuriyet Bayramı'nın 102. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.
Bu kapsamda, İstanbul Boğazı'ndaki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne Türk bayrakları asıldı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Balıkesir Sındırgı'daki 6.1'lik deprem dronla böyle görüntülendi
Balıkesir Sındırgı'daki 6.1'lik deprem dronla böyle görüntülendi
Balıkesir depremini yine bildi! Şener Üşümezsoy'dan yeni açıklama!
Balıkesir depremini yine bildi! Şener Üşümezsoy'dan yeni açıklama!
Deprem TGRT Haber canlı yayınına anbean yansıdı
Deprem TGRT Haber canlı yayınına anbean yansıdı
Balıkesir merkezli bir deprem meydana geldi! 6.1 şiddetinde oldu
Balıkesir merkezli bir deprem meydana geldi! 6.1 şiddetinde oldu
Bakan Kurum 500 bin sosyal konut projesinin ayrıntılarını açıkladı
Bakan Kurum 500 bin sosyal konut projesinin ayrıntılarını açıkladı
Meteoroloji uyarmıştı! Tekirdağ'da kuvvetli sağanak etkili oldu
Meteoroloji uyarmıştı! Tekirdağ'da kuvvetli sağanak etkili oldu
Bakan Yerlikaya duyurdu: Trafik zorbası yakalandı, gereği yapıldı
Bakan Yerlikaya duyurdu: Trafik zorbası yakalandı, gereği yapıldı
İETT şoförü ayağını dışarı çıkararak araç kullandı o anlar cep telefonu kamerasında
İETT şoförü ayağını dışarı çıkararak araç kullandı o anlar cep telefonu kamerasında
Bayrampaşa Belediye Başkanvekilliğini İbrahim Akın kazandı
Bayrampaşa Belediye Başkanvekilliğini İbrahim Akın kazandı
Bayrampaşa’daki başkanvekili seçiminde geçersiz oy krizi: İrade gasbına müsaade etmeyiz
Bayrampaşa’daki başkanvekili seçiminde geçersiz oy krizi: İrade gasbına müsaade etmeyiz
Bakan Kurum'dan 500 bin sosyal konuta yönelik paylaşım
Bakan Kurum'dan 500 bin sosyal konuta yönelik paylaşım
Ali Babacan: Tayyip Bey’in memleket sevgisinden de Allah’a inancından da asla şüphe duymam
Ali Babacan: Tayyip Bey’in memleket sevgisinden de Allah’a inancından da asla şüphe duymam