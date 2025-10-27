Bakan Yerlikaya duyurdu: Trafik zorbası yakalandı, gereği yapıldı
İstanbul Bakırköy’de aracıyla bir kadın sürücünün önünü kesip, çocuklarının gözü önünde saldıran şahıs yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Gereği yapıldı.” ifadelerini kullandı.
