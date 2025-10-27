BIST 10.895
Bakan Yerlikaya duyurdu: Trafik zorbası yakalandı, gereği yapıldı

İstanbul Bakırköy’de aracıyla bir kadın sürücünün önünü kesip, çocuklarının gözü önünde saldıran şahıs yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Gereği yapıldı.” ifadelerini kullandı.

İstanbul'da trafikte yol verme nedeniyle kadın sürücüyle tartışan bir şahıs aracını yol ortasında durdurup yanında çocuğu bulunan kadın sürücüyü araçta darp etmişti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şahsın yakalandığını sosyal medya hesabından duyurdu.

