MEDYA

Deprem TGRT Haber canlı yayınına anbean yansıdı

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde saat 22.48’de 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İzmir, Bursa, İstanbul ve Çanakkale gibi çevre illerde de hissedilen deprem anı, TGRT Haber canlı yayınına yansıdı.

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde saat 22:48,de 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 5.9 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntı, başta İzmir, Bursa, İstanbul ve Çanakkale olmak üzere çevre illerde de güçlü şekilde hissedildi.

DEPREME CANLI YAYINDA YAKALANDILAR

Deprem anında TGRT Haber canlı yayınında bulunan gazeteciler Cem Küçük, Fuat Uğur, Nagehan Alçı ve Şamil Tayyar, sarsıntıyı stüdyoda yaşadı.

Oldukça uzun süren deprem anları, ekranlara anbean yansıdı.

