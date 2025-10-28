Deprem TGRT Haber canlı yayınına anbean yansıdı

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde saat 22.48’de 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İzmir, Bursa, İstanbul ve Çanakkale gibi çevre illerde de hissedilen deprem anı, TGRT Haber canlı yayınına yansıdı.

DEPREME CANLI YAYINDA YAKALANDILAR

Deprem anında TGRT Haber canlı yayınında bulunan gazeteciler Cem Küçük, Fuat Uğur, Nagehan Alçı ve Şamil Tayyar, sarsıntıyı stüdyoda yaşadı.

Oldukça uzun süren deprem anları, ekranlara anbean yansıdı.