Togg'un limuzin versiyonu şaşırttı! Cumhurbaşkanı Erdoğan binip tesisi gezdi

Togg'un limuzin versiyonu ilk kez kendini gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışını yaptığı BMC Ankara Tank ve Yeni Nesil Zırhlı Araçlar Üretim Tesisi'ni Togg'un limuzin versiyonu ile gezdi. O anlar açılışa katılanların büyük ilgisini çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramankazan'da BMC Ankara Tank ve Yeni Nesil Zırhlı Araçlar Üretim Tesisi Açılışı ve İlk Yeni Altay Tankları Teslimat Töreni'ne katıldı. Erdoğan, Togg'un limuzin versiyonu ile tesisi gezdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan taşıyan devasa uzunluktaki limuzin tarzı özel üretim Togg'da 4 sıra koltuk bulunuyor. Yanlarında kapı bulunmayan Togg uzunluğu ile dikkat çekerken açık mavi renkli ayna kapakları ve gündüz farı kaşlarına sahip.

Togg yetkililerinin verdiği bilgiye göre uzun şaseli bu modelin seri üretim veya satış planının bulunmadığı, fabrikadaki misafir turları için Togg mühendislerinin yaptığı özel bir model olduğu vurgulandı. 

Togg'un özel üretim aracı Togg T10X'in uzatılmış şasesi üzerine kurgulanmış durumda. Dünyada ABD ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde Hummer marka araçların da şaseleri uzatılarak limuzin haline getirilebiliyor ve sayıları oldukça az.

Beyaz renk üretilen limuzin Togg'un elektrikli motorunun bulunduğu kaputunun üstünde Cumhurbaşkanlığı forsu bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, özel yapım Togg'un ön koltuğunda seyahat etti.

Özel üretim Togg T10X'in komple panoramik cam tavanı bulunurken kapı takılmadığı için menteşe yuvaları bulunmuyor. 

