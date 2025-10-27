Meteoroloji uyarmıştı! Tekirdağ'da kuvvetli sağanak etkili oldu
Tekirdağ'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Meteoroloji'nin yaptığı uyarı sonrası yağışlar etkili olmaya başladı. İşte Tekirdağ'da etkili olan sağanak yağışa ilişkin detaylar...
Sağanak nedeniyle Hükümet ve Hayrabolu caddeleri ile bazı sokaklarda su birikintileri oluştu.
Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu noktalarda önlem alarak sürücüleri dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.
Sahilde yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar ve seyyar satıcılar, sahildeki çay bahçelerine sığınarak yağmurdan korunmaya çalıştı.
YAĞIŞLAR GECE YARISINA KADAR SÜRECEK
Hava sıcaklığının 20 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın gece saatlerine kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.