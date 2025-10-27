Bayrampaşa’daki başkanvekili seçiminde geçersiz oy krizi: İrade gasbına müsaade etmeyiz

Bayrampaşa Belediyesi başkanvekili seçimlerinde geçersiz oy tartışması krize dönüştü. AK Parti’nin adayı İbrahim Akın’a verilen bazı oyların isim yazım hatası gerekçesiyle geçersiz sayılması üzerine AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, “İrade gasbına müsaade etmeyiz” diyerek tepki gösterdi.

Seçimin ilk turunda AK Parti'nin adayı İbrahim Akın'ın ismini kağıda 'i' harfi ile yani "İbrahim Akin" olarak yazılması nedeniyle iki oy seçimi yöneten başkan tarafından geçersiz sayıldı.

GEÇERSİZ SAYILAN OYLAR GERİLİMİ TIRMANDIRDI

Bu kararın ardından başlayan gerilim ikinci tura da taşındı.

İkinci tur oylamanın ardından yine AK Parti'nin adayı İbrahim Akın için kullanılan 3 oy geçersiz sayılması için Başkan'a iletildi.

Burada İbrahim Akın'ın soyisminde bulunan 'k' harfinin 'l' ve 'e'ye benzediği belirtilerek bu oy da geçersiz sayıldı, iptali istenen diğer iki oy ise geçerli sayıldı.

İptal edilen bir oyundan ardından salondaki tansiyon tavan yaptı.

ABDULLAH ÖZDEMİR'DEN ÇOK SERT TEPKİ

Karşılıklı atışmaların yaşandığı anlarda AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir duruma çok sert tepki gösterdi.

Yapılan bir irade gaspı olduğunu söyleyen Özdemir gazetecilere şu açıklamalarda bulundu:

Böylesine irade gaspı yapan bir Başkanın yönetebileceği bir mevki değil, Burası hukuk devleti, burası Türkiye Cumhuriyeti. Türkiye Cumhuriyeti'nde hiçbir iradeyi biz asla gasbettirmeyiz, asla! Bu şekilde irade gasbına asla müsade edemeyiz.

21 EYLÜL'DEKİ SEÇİMDE DE BENZER DURUM YAŞANDI

21 Eylül'de yapılan toplantıda, başkan vekili seçimi için CHP Grubunca Meclis Üyesi İbrahim Kahraman, AK Parti ve MHP Grubunca ise AK Parti Meclis Üyesi İbrahim Akın aday gösterildi.

Gizli oylamada adaylar için ilk iki turda, 3'te 2 salt çoğunluğa tekabül eden 26 sayısı arandı.

İlk turda Cumhur İttifakı adayı Akın 19, CHP adayı Kahraman ise 18 oy aldı.

İkinci turda ise Akın'ın isminin yazılı olduğu bir oy pusulasında mührün yanlış yere vurulduğu gerekçesiyle 1 oyun geçersiz sayılması üzerine Akın ve Kahraman 18’er oy aldı.

GEÇERSİZ OY TARTIŞMALARI

Üçüncü tur oylamada ise meclis üye tam sayısının yarısından bir fazla oy oranı olan 20 sayısı arandı. Bu turda da Cumhur İttifakı adayı Akın'a verilen 1 oy yazım yanlışı gerekçesiyle geçersiz sayıldı. Üçüncü turda Cumhur İttifakı adayı İbrahim Akın 18, CHP adayı İbrahim Kahraman 18 oyda kaldı.

Dördüncü turda Cumhur İttifakı adayı Akın'a verilen bir oy, pusula üzerinde çizgi bulunduğu gerekçesiyle geçersiz sayıldı.