BIST 10.629
DOLAR 41,98
EURO 48,87
ALTIN 5.600,21
YEREL

İzmir Foça'da yağmurla dere taştı! Belediye Başkanı yardım istedi

İzmir'in Foça ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle dere taştı, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı “Foça’nın şu anda yardıma ihtiyacı var” diyerek destek çağrısında bulundu.

İZMİR genelinde ve özellikle gözde tatil mekanı Foça'da sabah saatlerinde başlayan yağış öğle saatlerinde şiddetini artırdı. Şiddetli yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Araçlar, yollarda biriken suda ilerlemekte zorluk çekti, bazı araçlar mahsur kaldı.

DERE TAŞINCA... 
Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi'ndeki dere, yağış nedeniyle taştı. Yükselen su dolayısıyla sürüklenen bir otomobiller dereye düştü. 

Mahalle sakini Can Korkmaz, evini su bastığını ve eşyalarının zarar gördüğünü söyledi. İlçede metrekareye 1,5 saatte yaklaşık 144 kilogram yağış düştüğü belirtildi.

YARDIMA İHTİYACIMIZ VAR
Foça'daki durum giderek kötüleşirken Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı yardım çağrısında bulundu. 

Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı “Foça’nın şu anda yardıma ihtiyacı var” dedi.
Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Louvre Müzesi soyguncularının kaçma anı görüntüleri ortaya çıktı
Louvre Müzesi soyguncularının kaçma anı görüntüleri ortaya çıktı
Bartın'da alkollü sürücünün otomobiliyle çarptığı üniversite öğrencisi öldü
Bartın'da alkollü sürücünün otomobiliyle çarptığı üniversite öğrencisi öldü
Mersin'de köpek, kadın ve motokuryeyi ısırdı! Dehşet anları kamerada
Mersin'de köpek, kadın ve motokuryeyi ısırdı! Dehşet anları kamerada
Sancaktepe'de 3 kişi silahlı saldırıda öldürüldü
Sancaktepe'de 3 kişi silahlı saldırıda öldürüldü
İstanbul'da sabah saatlerine trafik çilesi!
İstanbul'da sabah saatlerine trafik çilesi!
Suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 42 şüpheli yakalandı
Suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 42 şüpheli yakalandı
İki teker üzerindeki büyük tehlike
İki teker üzerindeki büyük tehlike
Beyaz TV sunucusu canlı yayında fenalaştı! Sinem Yıldız stüdyoyu terketti
Beyaz TV sunucusu canlı yayında fenalaştı! Sinem Yıldız stüdyoyu terketti
İsmail Saymaz'dan CHP yönetimine soğuk duş: İddianameye boş demek mümkün değil
İsmail Saymaz'dan CHP yönetimine soğuk duş: İddianameye boş demek mümkün değil
Edremit'te katliam yapan firari Mustafa Emlik'in saldırılarına ait görüntüler ortaya çıktı
Edremit'te katliam yapan firari Mustafa Emlik'in saldırılarına ait görüntüler ortaya çıktı
Deprem sonrası Adıyaman’da 100 bin kişiye yeni yaşam alanı
Deprem sonrası Adıyaman’da 100 bin kişiye yeni yaşam alanı
Hadi Özışık'tan Şamil Tayyar'a destek: Bizim mücadelemiz namussuzlarla
Hadi Özışık'tan Şamil Tayyar'a destek: Bizim mücadelemiz namussuzlarla