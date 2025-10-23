İzmir Foça'da yağmurla dere taştı! Belediye Başkanı yardım istedi

İzmir'in Foça ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle dere taştı, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı “Foça’nın şu anda yardıma ihtiyacı var” diyerek destek çağrısında bulundu.

İZMİR genelinde ve özellikle gözde tatil mekanı Foça'da sabah saatlerinde başlayan yağış öğle saatlerinde şiddetini artırdı. Şiddetli yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Araçlar, yollarda biriken suda ilerlemekte zorluk çekti, bazı araçlar mahsur kaldı.

DERE TAŞINCA...

Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi'ndeki dere, yağış nedeniyle taştı. Yükselen su dolayısıyla sürüklenen bir otomobiller dereye düştü.

Mahalle sakini Can Korkmaz, evini su bastığını ve eşyalarının zarar gördüğünü söyledi. İlçede metrekareye 1,5 saatte yaklaşık 144 kilogram yağış düştüğü belirtildi.

YARDIMA İHTİYACIMIZ VAR

Foça'daki durum giderek kötüleşirken Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı yardım çağrısında bulundu.