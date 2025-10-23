İki teker üzerindeki büyük tehlike

Trafikte motosiklet sayısı hızla artarken, buna paralel olarak kaza oranları da endişe verici seviyelere ulaştı. Medipol Sağlık Grubu’ndan Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Soyarslan, motosiklet kazalarının artık hastanelerin acil servislerinde en sık karşılaşılan travma nedenlerinden biri olduğunu belirterek, “Kazaların yaklaşık yarısında kas iskelet sistemi hasarı, dört vakadan birinde ise kırık tespit ediliyor” dedi.

Trafikte motosikletlerin sayısı her geçen gün artıyor, ancak bu artış kazalar ve yaralanmalarda da belirgin bir yükselişi beraberinde getiriyor. Medipol Üniversitesi Pendik Hastanesi’nden Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Soyarslan, motosiklet kazalarının çoğunda kırık ve yumuşak doku hasarlarının görüldüğünü belirterek, “Eğitimsizlik, koruyucu ekipman eksikliği ve bilinçsiz kullanım, en büyük tehlike kaynağı. Acile başvuran motosiklet kazalarının yaklaşık yarısında kas iskelet sistemi hasarı, bu olguların da yüzde 30-40’ında kırıklar görülüyor” uyarısında bulundu.

“MOTORSİKLET KAZALARI AÇIK ARA ÖNDE”

Türkiye’de trafiğe kayıtlı 6,5 milyondan fazla motosiklet bulunduğunu vurgulan Dr. Soyarslan, “Bazı illerde, motosiklet sayısı artık otomobil sayısını geçmiş durumda. Pandemidöneminde hızla büyüyen kurye sektörü bu artışta büyük rol oynadı. Büyük şehirlerde ise trafik ve park sorunundan kaçmak için bireysel kullanım yaygınlaştı. Eskiden acillerde düşme ya da araç çarpışması nedeniyle yaralanmaları görürdük, şimdi motosiklet kazaları açık ara önde. Bu kazalar sadece kırıklarla değil, kafa, göğüs ve karın travmalarıyla da karşımıza çıkıyor” dedi.

EĞİTİMSİZLİK VE EKİPMAN EKSİKLİĞİ EN BÜYÜK TEHLİKE

Motosiklet kazalarının temel nedenlerinden birinin eğitimsizlik olduğunu belirten Dr. Soyarslan, “Şu anda B sınıf ehliyeti olan kişiler herhangi bir motosiklet eğitimi almadan trafiğe çıkabiliyor. Bu durum ciddi bir güvenlik açığı oluyor. Ayrıca koruyucu ekipman kullanımı da yetersiz. Türkiye’de kask takma oranı yüzde 70’in üzerinde olsa da kazalarda kasksız sürücüler görüyoruz. Kask kullanılmadığında kafa ve yüz kemiklerinde ciddi kırıklar, beyin yaralanmaları hatta ölüm riski oluşabiliyor. Ancak sadece kask takmak değil, yüksek standartlı koruma sertifikalı kaskları tercih etmek de çok önemli” dedi.

“BİLİNÇSİZ MÜDAHALE YARALARI AĞIRLAŞTIRABİLİR”

Kaza sonrası yapılacak ilk yardımın hayati olduğunu ifade eden Dr. Soyarslan, “Motosiklet kazası sonrasında çevredeki kişilerin bilinçsizce müdahale etmemesi gerekir. En doğrusu hemen 112’yi aramaktır. Güncel kaskların alt kısmında çıkarma mekanizması bulunur; sadece eğitimli ekipler bu noktadan kaskı güvenli şekilde çıkarabilir. Sivil kişilerin bunu denemesi boyun yaralanmalarını ağırlaştırabilir” şeklinde konuştu.