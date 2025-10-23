BIST 10.622
Mersin'de köpek, kadın ve motokuryeyi ısırdı! Dehşet anları kamerada

Mersin'in Toroslar ilçesinde sahibi tarafından ağızlıksız gezdirilen köpeğin saldırdığı kadın ve motokurye yaralandı. Köpeğin saldırdığı motokuryenin kaskındaki kamera dehşet anlarını saniye saniye kaydetti.

Akbelen Mahallesi'nde ismi öğrenilemeyen sahibinin ağızlıksız gezdirdiği "Rottweiler" cinsi köpek, yolda yürüyen Ş.A'ya saldırdı. Bacağından ve karnından yaralanan kadın, çevredeki vatandaşlar tarafından köpekten uzaklaştırıldı.

Yoldan geçerken olayı görüp duran bir motokurye de köpeğin saldırması sonucu yere düştü. Kendisini ısıran köpeği uzaklaştırmak için çaba gösteren yaralı kurye, güçlükle kurtarıldı.

Yaralanan Ş.A. ve motokurye, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Olay, köpeğin saldırdığı motokuryenin kaskındaki kamera tarafından kaydedildi.

