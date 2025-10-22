BIST 10.467
İsmail Saymaz'dan CHP yönetimine soğuk duş: İddianameye boş demek mümkün değil

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturmasında görevden uzaklaştırılan 7 belediye başkanı ve 193 şüpheli hakkında soruşturma tamamlanarak dava açıldı. Halk TV'de iddianameyi değerlendiren gazeteci İsmail Saymaz, "Cezaevinde olanlar elbette yargılanacaklar ancak bununla ilgili özeleştiriye de ihtiyaç olduğunu düşünüyorum." dedi.

Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturma tamamlandı. Görevden uzaklaştırılan 7 belediye başkanı ve 193 şüpheli hakkında soruşturma tamamlanarak dava açıldı.

İddianamede görevinden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı şüpheli Rıza Akpolat'a yönelik suçlamalar dikkat çekti.

Halk TV'de iddianamenin değerlendirildiği programda gazeteci İsmail Saymaz, çarpıcı tespitlerde bulundu. Saymaz, şunları söyledi:

"İddianamede Rıza Akpolat’ın hem başkan yardımcısının hem özel kalem müdürünün hem kendisine ait şirketin yetkili müdürünün itirafları var. Dolayısıyla iddianameye öyle tümüyle boş demek te mümkün değil.

Aziz İhsan Aktaş adlı kişinin Beşiktaş Belediyesi'nde bu kadar yer edinmesinin izahı olmalı. Nasıl olur da bu kişi Beşiktaş Belediyesi'nde 4 yıl boyunca 20 civarında ihaleyi alabilir gelir. İhalenin şartlarına müdahale edebilir hale gelir. İşte yan teklif verecek şirketleri de o belirlemiş. Fiyat tekliflerini de o belirlemiş.

Beşiktaş Belediyesi'nde böyle bir yer edinmiş. İhalelelerden elde edilen gelirlerden kimileri bireysel olarak zenginlemiş, yer yer siyasi finansmanı için yararlanılmış. Evvela siyasi etik bakımından bir tık problemler olduğunu söyleyebilirim. Cezaevinde olanlar elbette yargılanacaklar ancak bununla ilgili özeleştiriye de ihtiyaç olduğunu düşünüyorum."

