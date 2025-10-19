BIST 10.209
DOLAR 41,90
EURO 48,90
ALTIN 5.727,34
GÜNCEL

Kadıköy'de iskelede denize düşen 4 kişiden 1'i hayatını kaybetti

Kadıköy'deki Adalar-Beşiktaş İskelesi'nde denize düşen 4 kişiden 3'ü çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarılırken 1 kişi hayatını kaybetti.

Caferağa Mahallesi Rıhtım Caddesi'nde bulunan Adalar Beşiktaş İskelesi'nde saat 10.00 sıralarında 4 kişi, henüz belirlenemeyen bir nedenle denize düştü.

Çevredeki vatandaşların yardımıyla 3 kişi sudan çıkarılırken, 1 kişi kurtarılamadı.

İhbar üzerine olay yerine gelen İstanbul İtfaiyesi Su Altı Arama Kurtarma (İSAK), Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, iskelenin altına yaptıkları dalışta bir kişinin cansız bedenine ulaştı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Pendik'te seyir halindeki otomobil alev topuna döndü
Pendik'te seyir halindeki otomobil alev topuna döndü
Şiddetli yağış nedeniyle blanço ağırlaşıyor! Hayatını kaybedenlerin sayısı 72'ye çıktı
Şiddetli yağış nedeniyle blanço ağırlaşıyor! Hayatını kaybedenlerin sayısı 72'ye çıktı
Dilan Polat, uyuşturucu test sonuçlarına gözyaşlarıyla isyan etti
Dilan Polat, uyuşturucu test sonuçlarına gözyaşlarıyla isyan etti
Kamyonla hafif ticari araç çarpıştı: 4 kişi öldü
Kamyonla hafif ticari araç çarpıştı: 4 kişi öldü
İngiliz gazeteci ülkesini tiye aldı "o esnada Türkiye" deyip paylaştı
İngiliz gazeteci ülkesini tiye aldı "o esnada Türkiye" deyip paylaştı
Ateşkese rağmen İsrail Lübnan’ı vurdu
Ateşkese rağmen İsrail Lübnan’ı vurdu
Türk hackerlardan havalimanı anonslarına müdahale: Özgür Filistin
Türk hackerlardan havalimanı anonslarına müdahale: Özgür Filistin
Korkmaz Karaca: Erdoğan ve Trump'sız barış olmaz
Korkmaz Karaca: Erdoğan ve Trump'sız barış olmaz
Yılmaz Özdil’den Sözcü TV’de sert sözler: Alınganlığından bıktım
Yılmaz Özdil’den Sözcü TV’de sert sözler: Alınganlığından bıktım
Sırrı Sakık'ın 'alçak' lafı olay oldu! Bu sözü Atatürk için mi dedi işte o video
Sırrı Sakık'ın 'alçak' lafı olay oldu! Bu sözü Atatürk için mi dedi işte o video
Muğla'da silahlı kavga: 2 kişi öldü
Muğla'da silahlı kavga: 2 kişi öldü
Can Holding soruşturmasında yurt dışına çıkış yasağı!
Can Holding soruşturmasında yurt dışına çıkış yasağı!