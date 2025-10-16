Korkmaz Karaca: Erdoğan ve Trump'sız barış olmaz

Eski Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Korkmaz Karaca, Gazze’deki ateşkes sürecine ilişkin yaptığı değerlendirmede, barışın mimarlarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Donald Trump olduğunu söyledi. Karaca, “Sayın Erdoğan ve Sayın Trump’sız dünyada barış olmaz, bu iki lider küresel barışın anahtarını elinde tutuyor” ifadelerini kullandı.

Eski Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Korkmaz Karaca, Ekran Haber YouTube kanalında medya dönüşümü, dünya siyaseti ve Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Karaca, dünyanın büyük bir değişim sürecinden geçtiğini belirterek, “Her sektör gibi medya da dönüşüm içinde. Artık medya denilince televizyon değil YouTube akla geliyor” dedi. 1980’li yıllarda milyonluk gazete tirajlarının yerini dijital içerik üreticilerinin aldığını vurgulayan Karaca, “Bugün YouTube, medyanın gerçek sahiplerini oluşturuyor. Adem Metan, Cüneyt Özdemir gibi isimler bu yeni dönemin öncüleri” ifadelerini kullandı.

"ERDOĞAN VE TRUMP'SIZ OLMAZ"

Karaca, Gazze’deki ateşkes sürecine de değinerek, “Geçici de olsa bir barış sağlandıysa, bunun mimarları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Donald Trump’tır. Erdoğan, bu süreçte liderlik göstererek Gazze halkının nefes almasını sağladı” dedi. Rusya-Ukrayna Savaşı’nda da Türkiye’nin tarafsız ve güvenilir bir rol üstlendiğini belirten Karaca, “Sayın Trump ve Sayın Erdoğansız barış olmaz. Yani dünyada eğer bir barış sağlanacaksa, bunu sağlayabilecek güçte ve kudrette, itibarda iki lider var. Biri Sayın Recep Tayyip Erdoğan, diğeri de Donald Trump.” şeklinde konuştu.

Ekonomi gündemine ilişkin olarak da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Eskişehir’de açıkladığı 694 milyon tonluk nadir toprak elementi rezervinin Türkiye için büyük fırsat olduğunu vurgulayan Karaca, “Bu rezervler doğru şekilde işlenirse, Türkiye ekonomisine tahminlerin ötesinde katkı sağlar. Etimaden bu konuda önemli bir görev üstlenecek” dedi.