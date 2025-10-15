BIST 10.316
DOLAR 41,83
EURO 48,70
ALTIN 5.636,07
GÜNCEL

Gişelerde feci ölüm! Bariyere son sürat çarptı alev aldı kaza anı güvenlik kamerasında

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Arnavutköy mevkisinde gişelerdeki beton bariyere çarparak alev alan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Otoyolda Edirne istikametine giden H.D. idaresindeki 34 GER 871 plakalı otomobil, Arnavutköy mevkisindeki Fatih gişelerinde beton bariyere çarparak alev aldı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye görevlilerinin müdahalesiyle araçtaki yangın söndürüldü.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücünün yaşamını yitirdiği belirlendi.

Bu arada, kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Yılmaz Özdil: Özgür Özel beni Sözcü'den kovdurmaya çalışıyor
Yılmaz Özdil: Özgür Özel beni Sözcü'den kovdurmaya çalışıyor
Özel, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: ""Filistin'in dostuyuz, zalimlerin karşısındayız"
Özel, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: ""Filistin'in dostuyuz, zalimlerin karşısındayız"
Drift atan sürücüye dudak uçuklatan ceza
Drift atan sürücüye dudak uçuklatan ceza
Güvenlik görevlisinin saniyelik hamlesi ile kurtuldu! Yürekleri ağza getiren anlar böyle kaydedildi
Güvenlik görevlisinin saniyelik hamlesi ile kurtuldu! Yürekleri ağza getiren anlar böyle kaydedildi
Hakan Tosun'u kim öldürdü? Hakan Tosun cinayetinin videosu şok etti
Hakan Tosun'u kim öldürdü? Hakan Tosun cinayetinin videosu şok etti
Bakırköy'de filleri aratmayan sahne kamerada polisten kaçan şüpheli vurularak yakalandı
Bakırköy'de filleri aratmayan sahne kamerada polisten kaçan şüpheli vurularak yakalandı
Esenyurt’ta dilenci kadının üzerinden çıkanlar hayrete düşürdü
Esenyurt’ta dilenci kadının üzerinden çıkanlar hayrete düşürdü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Meloni'ye: Sigarayı bırak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Meloni'ye: Sigarayı bırak
Milli seyir füzesi SOM-J atış testi görüntüleri paylaşıldı
Milli seyir füzesi SOM-J atış testi görüntüleri paylaşıldı
İsrail Meclisi'nde ABD Başkanı Trump'a protesto şoku
İsrail Meclisi'nde ABD Başkanı Trump'a protesto şoku
Tromboz ve damar tıkanıklığı riski artıyor! Bu hastalıklar insan yaşamı için büyük tehdit
Tromboz ve damar tıkanıklığı riski artıyor! Bu hastalıklar insan yaşamı için büyük tehdit
Güney Çin Denizi’nde Çin-Filipinler gerilimi
Güney Çin Denizi’nde Çin-Filipinler gerilimi