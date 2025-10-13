İsrail Meclisi'nde ABD Başkanı Trump'a protesto şoku

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Parlamentosu'nda (Knesset) yaptığı konuşmada protesto edildi. Slogan atan milletvekili Ofer Cassif, “Filistin'i tanıyın” yazılı pankartlarla Trump'ın konuşmasını protesto etti. Cassif, güvenlik görevlileri tarafından yaka paça dışarı atıldı.

ABD Başkanı Donald Trump, Mısır'daki zirveye katılmadan önce İsrail'i ziyaret etti.

Trump, Tel Aviv'de İsrail Parlamentosu'nda (Knesset) konuşma yaparken, muhalif Ortak Liste Partisi Milletvekili Ofer Cassif protesto düzenlendi.

Trump konuşması sırasında sol kanattan Hadaş partisi milletvekilleri Ofer Cassif ve Ayman Odeh "Filistin'i tanıyın" sloganları attı.

Haaretz gazetesi, sol kanat milletvekillerinin aynı zamanda "Filistin'i tanıyın" pankartı açtığını yazdı.

Jerusalem Post (JP) gazetesi, pankartlardan birinde "soykırım" ifadesinin yazdığını bildirdi.

JP, iki milletvekilinin Trump'a terörist diye bağırdığını aktardı. Cassif, güvenlik görevlileri tarafından salondan çıkarıldı.

Protestocu milletvekillerinden Ayman Odeh, meclisten atılmasının ardından X hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı. Odeh, paylaşımında "Filistin'i tanıyın" yazılı dövizi taşıdığı görsele yer vererek "Tüm uluslararası toplumun üzerinde uzlaştığı bir talebi dile getirdiğim için Genel Kurul'dan atıldım: Filistin devletini tanıyın" ifadelerini kullandı.