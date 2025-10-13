Güney Çin Denizi’nde Çin-Filipinler gerilimi

Güney Çin Denizi’nde gerilim yeniden tırmandı. Filipinler Sahil Güvenliği, Çin’e ait bir sahil güvenlik gemisinin Thitu Adası çevresinde Filipinler’e ait “BRP Datu Pagbuaya” adlı gemiye tazyikli suyla müdahale edip çarptığını açıkladı. Çin ise Filipinler gemisinin kendi sularına izinsiz girdiğini ve yasal önlemlerle bölgeden uzaklaştırıldığını savundu.

Çin ile Filipinler gemileri, Güney Çin Denizi'nde iki ülke arasında ihtilafa konu olan Thitu Adası çevresindeki sularda karşı karşıya geldi.

Filipinler Sahil Güvenliğinden yapılan açıklamada, bir Çin Sahil Güvenliği gemisinin, Filipinler Balıkçılık Bürosuna ait "BRP Datu Pagbuaya" adlı gemiye tazyikli suyla müdahale ettiği, müdahale sırasında Çin gemisinin Filipinler gemisine çarparak hafif hasara yol açtığı belirtildi.

ÇİN'E AİT GEMİ, FİLİPİNLER'E AİT GEMİYE ÇARPTI

Çin Sahil Güvenliğinden yapılan açıklamada ise Filipinler gemisinin, uyarıları göz ardı ederek "Çin sularına" izinsiz girdiği, bunun üzerine kanunlara uygun kontrol tedbirlerinin uygulandığı ve geminin bölgeden çıkarıldığı kaydedildi.

Thitu Adası, Güney Çin Denizi'nde kıyıdaş ülkeler arasında egemenlik ihtilafına konu olan Spratly Adaları'nın parçasını oluşturuyor.

Filipinler'in "Pag-asa", Çinlilerin "Congyı" olarak adlandırdığı Ada, Malezya ile Filipinler arasındaki Palawan eyaletinin 480 kilometre batısında yer alıyor.