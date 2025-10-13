BIST 10.720
DOLAR 41,76
EURO 48,63
ALTIN 5.391,96
DÜNYA

Güney Çin Denizi’nde Çin-Filipinler gerilimi

Güney Çin Denizi’nde gerilim yeniden tırmandı. Filipinler Sahil Güvenliği, Çin’e ait bir sahil güvenlik gemisinin Thitu Adası çevresinde Filipinler’e ait “BRP Datu Pagbuaya” adlı gemiye tazyikli suyla müdahale edip çarptığını açıkladı. Çin ise Filipinler gemisinin kendi sularına izinsiz girdiğini ve yasal önlemlerle bölgeden uzaklaştırıldığını savundu.

Çin ile Filipinler gemileri, Güney Çin Denizi'nde iki ülke arasında ihtilafa konu olan Thitu Adası çevresindeki sularda karşı karşıya geldi.

Filipinler Sahil Güvenliğinden yapılan açıklamada, bir Çin Sahil Güvenliği gemisinin, Filipinler Balıkçılık Bürosuna ait "BRP Datu Pagbuaya" adlı gemiye tazyikli suyla müdahale ettiği, müdahale sırasında Çin gemisinin Filipinler gemisine çarparak hafif hasara yol açtığı belirtildi.

ÇİN'E AİT GEMİ, FİLİPİNLER'E AİT GEMİYE ÇARPTI

Çin Sahil Güvenliğinden yapılan açıklamada ise Filipinler gemisinin, uyarıları göz ardı ederek "Çin sularına" izinsiz girdiği, bunun üzerine kanunlara uygun kontrol tedbirlerinin uygulandığı ve geminin bölgeden çıkarıldığı kaydedildi.

Thitu Adası, Güney Çin Denizi'nde kıyıdaş ülkeler arasında egemenlik ihtilafına konu olan Spratly Adaları'nın parçasını oluşturuyor.

Filipinler'in "Pag-asa", Çinlilerin "Congyı" olarak adlandırdığı Ada, Malezya ile Filipinler arasındaki Palawan eyaletinin 480 kilometre batısında yer alıyor.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Altın efsanesi çöktü: BES fonları ikiye katladı
Altın efsanesi çöktü: BES fonları ikiye katladı
Yılmaz Özdil’den CHP yönetimine sert eleştiri: Herkes biliyor...
Yılmaz Özdil’den CHP yönetimine sert eleştiri: Herkes biliyor...
Ankara Kitap Fuarı’nda Hasan Doğan’a yoğun ilgi! Kuyruklar oluştu
Ankara Kitap Fuarı’nda Hasan Doğan’a yoğun ilgi! Kuyruklar oluştu
Sinan Burhan'dan çarpıcı kulis: Beş siyasi parti temsilcisi Abdullah Öcalan'la görüşecek
Sinan Burhan'dan çarpıcı kulis: Beş siyasi parti temsilcisi Abdullah Öcalan'la görüşecek
İstanbul'da yolu kapatan düğün konvoyundaki 10 araç sürücüsü yakalandı
İstanbul'da yolu kapatan düğün konvoyundaki 10 araç sürücüsü yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'ye önce ben gideceğim sonra siz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'ye önce ben gideceğim sonra siz
Sakarya'da şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Hakkı Eryılmaz Manisa'da son yolculuğuna uğurlandı
Sakarya'da şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Hakkı Eryılmaz Manisa'da son yolculuğuna uğurlandı
Sonbahar cilt yenilenmesi için en uygun zaman! Cildinizdeki yaz yorgunluğunu sonbaharda atın
Sonbahar cilt yenilenmesi için en uygun zaman! Cildinizdeki yaz yorgunluğunu sonbaharda atın
Bakan Yerlikaya, "uyuşturucu baronu" ile suç örgütü üyesinin BAE'de yakalanarak Türkiye'ye getirildiğini duyurdu
Bakan Yerlikaya, "uyuşturucu baronu" ile suç örgütü üyesinin BAE'de yakalanarak Türkiye'ye getirildiğini duyurdu
Sakarya’da şehit olan jandarmalar memleketlerine uğurlandı
Sakarya’da şehit olan jandarmalar memleketlerine uğurlandı
HÜRJET'ten büyük başarı! 300'üncü test uçuşu
HÜRJET'ten büyük başarı! 300'üncü test uçuşu
ABD'de askeri mühimmat tesisinde patlama
ABD'de askeri mühimmat tesisinde patlama