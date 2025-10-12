Ankara Kitap Fuarı’nda Hasan Doğan’a yoğun ilgi! Kuyruklar oluştu

Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü ve Büyükelçi Prof. Dr. Hasan Doğan, Ankara Kitap Fuarı’nda “İslam ve İftira” adlı kitabı için imza günü düzenledi. Fuarda külliye çevresinden ve vatandaşlardan yoğun ilgi gören Doğan, kitabının 2018’deki doktora tezine dayandığını ve güncellenmiş baskısının yeniden okurlarla buluştuğunu belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Prof. Dr. Hasan Doğan, 22. Ankara Kitap Fuarı'nda kitaplarını imzaladı, okurlarla sohbet etti.

Doğan, ATO Congresium'da bu yıl 22'ncisi düzenlenen Ankara Kitap Fuarı kapsamında düzenlenen imza gününde okurlarıyla bir araya geldi.

Kadim Yayınları standında kitaplarını imzalayan Doğan, gazetecilere eserleriyle ilgili değerlendirmede bulundu.

Doğan, yine bir kitap fuarında okurlarıyla bir araya geldiklerini belirterek, fuarın, Ankara için büyük bir kültürel zenginliği ifade ettiğini söyledi.

Kitap fuarlarının sadece kitap satışı yapılan yerler olmadığını, kültürel etkileşimin en yüksek seviyede cereyan ettiği, okurun yazarla buluştuğu, düşünce alışverişinin yapıldığı müstesna yerler olduğunu ifade eden Doğan, bu yıl "İslam ve İftira" adlı kitabını imzaladıklarını belirtti.

Çalışmanın 2018'de tamamlanan bir doktora tezine dayandığını aktaran Hasan Doğan, şöyle devam etti:

"Yeni bir kitap değil, bu kitap 2018'de Diyanet Vakfı tarafından yayınlanmıştı, baskısı tükendi. Arkadaşlarımız güncellenmiş halini tekrar okurlarımızın beğenisine takdim ettiler. Buradaki diğer kitapların çoğu da eski yıllara ait aslında. 'İslam ve Savaş' kitabı 1999'daki bir tez çalışması. 'İslam ve Barış' kitabı 2002 tarihli. 'İslam Hukuku Açısından Kripto Paralar ve Blockchain Şifreleme Teknolojisi' kitabı, kripto paralarla ilgili çalışmam, 2018'de Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi'nde yayımlanmıştı. Tabii yoğun çalışmalar içerisinde açıkçası bu tür faaliyetler gerçekleştirmek biraz dinlendirici oluyor. Fuarlar vesilesiyle de hem göremediğimiz dostlarımızı hem okurlarımızı görme imkanı elde ediyoruz. Gösterilen ilgi için müteşekkiriz."

Doğan, bir gazetecinin "İslam ve İftira" kitabının içeriğine ilişkin sorusuna şu yanıtı verdi:

"İslam, iftira konusuna çok özel bir anlam yüklemiş. Özellikle de iffete yönelen kazf özel anlamlı iftira suçunu başka bir şekilde mütalaa etmiş. Kur'an-ı Kerim'de çok az sayıda suçun cezası net olarak belirlenmiştir. Bir erkeğin veya bir kadının iffetine yönelen iftira hususunda çok çarpıcı ayetler var. Buradan hukuki, ahlaki ilkeler çıkartıyoruz. Bunun hem teknik konularına değinmeye çalıştık. Baş kısmında da iftiranın gerçekten düşünce anlamında ne kadar yıpratıcı, insanları, toplumu tüketici bir kavram olduğunu ele almaya gayret ettik. Dikkat edilirse dipnot kısmı biraz fazla. Aslında dediğim gibi bir doktora çalışması. İnşallah istifade edilir."

Yoğun ilgi gören imza gününde Doğan, okurlarıyla bir süre sohbet etti.