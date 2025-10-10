İstanbul'da korkunç olay! 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü 5 yaşındaki çocuğu öldürdü

İstanbul Sancaktepe’de annesiyle birlikte yürüyen 5 yaşındaki Ömer G., ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazada yaralanan anne hastaneye kaldırılırken, 16 yaşındaki sürücü polis tarafından gözaltına alındı.

Ekol TV muhabiri Ramazan Eğri'nin haberine göre İstanbul’un Sancaktepe ilçesinde meydana gelen feci kazada 5 yaşındaki Ömer G. yaşamını yitirdi. Edinilen bilgilere göre olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi. Annesi Neriman G. ile birlikte yol kenarında yürüyen küçük çocuğa, seyir halindeki bir otomobil çarptı.

İKİ ARAÇ ARASINDA SIKIŞTI

Çarpmanın etkisiyle Ömer G., otomobil ile park halindeki başka bir araç arasında sıkıştı. Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede küçük çocuğun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı anne ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

16 YAŞINDA EHLİYETSİZ

Kazayı yapan sürücünün 16 yaşındaki Muhammed Furkan Ö. olduğu tespit edildi. Ehliyetsiz olduğu öğrenilen sürücü, ifadesi alınmak üzere polis ekipleri tarafından Çocuk Büro Amirliği’ne götürüldü. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, kazaya karışan araçlar otoparka çekildi. Talihsiz Ömer’in cansız bedeni, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.