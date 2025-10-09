BIST 10.854
ABD başkanı Trump'a toplantıyı erken sonlandıran not Rubio kulağına böyle fısıldadı

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze konusunda açıklama yaparken Dışişleri Bakanı Marco Rubio'dan bir not aldıktan sonra basın toplantısı erken sonlandırdı.

ABD Başkanı Donald Trumpi Washington'da düzenlediği basın toplantısı sırasında Gazze konusunda açıklamalarda bulunurken Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile arasında dikkat çeken bir mesajlaşma yaşandı. 

Rubio, basın toplantısı sırasından Trump'ın yanına giderek kulağına fısıldadı ve bir not teslim etti.

Trump, kağıdı aldıktan sonra gazetecilere "Ortadoğu'da anlaşmaya çok yakınız. Bana çok yakın bir zamanda ihtiyaç duyulacak. Bu yüzden kısa konuşmam gerekiyor" açıklamasını yaptı.

AP haber ajansına göre Rubio'nun notunda, Trump'ın sosyal medya paylaşımlarına onay vermesi gerektiği ve bu sayede anlaşmayı ilk olarak onun duyurabileceğini yazdığı iddia ediliyor.

