BIST 10.814
DOLAR 41,71
EURO 48,50
ALTIN 5.389,05
DÜNYA

İsrail ordusu, Özgürlük Filosu Koalisyonu'ndaki gemilere saldırdı

İsrail donanması unsurları, Gazze Şeridi'ne uygulanan yasa dışı ablukayı delmek ve insani yardım ulaştırmak için yolda olan Özgürlük Filosu Koalisyonu'ndaki gemileri uluslararası sularda yasa dışı şekilde ele geçirmeye başladı.

Filonun yaptığı canlı yayınlarda İsrail ordusunun "durulmaması halinde gemilere müdahale edeceği" anonsları duyuldu.

Yayında, anonslar sonrası gemilerdeki katılımcıların önceden belirlenen acil durum protokollerine göre can yeleklerini giyerek oturmuş halde beklediği görüldü.

Filodaki gemilerin etrafının İsrail donanmasına ait hücumbotlarla sarıldığı görülen canlı yayında, gemilerdeki katılımcıların telefonlarını denize attıkları görüntüler de ekranlara yansıdı.
Filonun amiral gemisi durumundaki Vicdan’dan yapılan canlı yayında, filo sözcülerinden Kasım Aktağ, "Gemiler etrafımızı sardı, askerler gemiye çıkmak için yanaşıyor, bizleri asla unutmayın, gündemde tutun, birlik beraberliğimizi koruyalım." dedi.
Anonslardan sonra canlı yayın kesilirken, İsrail askerleri gemilere çıkmaya başladı ve çok sayıda tekneyle irtibat koptu.
Filonun basın bilgilendirme grubundan yapılan açıklamada, "Gemilerimiz yasa dışı kuşatma altında. Kameralar devre dışı kaldı ve gemilere askeri personel çıktı. Gemiyle iletişimimiz koptu." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, İsrail unsurlarının Gazze'den yaklaşık 120 deniz mili uzaklıkta filoya saldırdığı aktarıldı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
DEM Parti’den Bahçeli’nin İmralı açıklamasına destek
DEM Parti’den Bahçeli’nin İmralı açıklamasına destek
Trump'tan Kanada Başbakanı'na şok şaka!
Trump'tan Kanada Başbakanı'na şok şaka!
Özgür Özel’in slogan atan partiliye tepkisi gündem oldu
Özgür Özel’in slogan atan partiliye tepkisi gündem oldu
İtalya’dan Baykar’a üst düzey ziyaret
İtalya’dan Baykar’a üst düzey ziyaret
Meclis'te ilk kez Kürtçe olarak 'Yaşasın Başkan Apo' sloganları atıldı
Meclis'te ilk kez Kürtçe olarak 'Yaşasın Başkan Apo' sloganları atıldı
Diyarbakır'da can pazarı! Zincirleme trafik kazasında 12 kişi yaralı
Diyarbakır'da can pazarı! Zincirleme trafik kazasında 12 kişi yaralı
Köy yaşantısına teknolojik dokunuş: Evler 360 derece dönüyor
Köy yaşantısına teknolojik dokunuş: Evler 360 derece dönüyor
GÖKSUR IIR füzesinden hedefe tam isabet
GÖKSUR IIR füzesinden hedefe tam isabet
Cem Küçük: Serdar Öktem 1 ay önce koruma talep etmiş
Cem Küçük: Serdar Öktem 1 ay önce koruma talep etmiş
Şoke eden kiralık ev ilanı: Emekliler aramasın...
Şoke eden kiralık ev ilanı: Emekliler aramasın...
Şehitkamil Belediye Başkanı Yılmaz çileden çıktı: Senin gibiler sakız bile satmamalı
Şehitkamil Belediye Başkanı Yılmaz çileden çıktı: Senin gibiler sakız bile satmamalı
Manisa'da eski eşin gözü döndü kucaktaki bebeğe aldırmadı markette ikisini de bıçakladı
Manisa'da eski eşin gözü döndü kucaktaki bebeğe aldırmadı markette ikisini de bıçakladı