YEREL

Diyarbakır'da can pazarı! Zincirleme trafik kazasında 12 kişi yaralı

Diyarbakır'da 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 12 kişi yaralandı.

Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolunun Çölgüzeli Mahallesi mevkisinde, sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 34 HED 931 ve 65 ACT 361 plakalı hafif ticari araç, 01 AUR 117 ve 21 AEP 853 plakalı kamyonet ile 63 AFB 333 ve 34 JV 6099 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 12 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

