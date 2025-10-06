BIST 10.894
Şehitkamil Belediye Başkanı Yılmaz çileden çıktı: Senin gibiler sakız bile satmamalı

Gaziantep'te, bir gıda fabrikasına yönelik Şehitkamil Belediyesi tarafından yapılan denetimlerde pes dedirten görüntüler ortaya çıktı. 8 yıllık ürünlerin varillerde bekletildiği görüldü. İşletme sahibine tepki gösteren Belediye Başkanı Umut Yılmaz, "Sen o çocuklara bunları layık gördün ya. Seni Allah'a bile havale etmiyorum" dedi.

Şehitkamil Belediyesi'nin gıda denetimlerinde şoke eden görüntüler ortaya çıktı.

Halkın sağlığını tehlikeye atan ürünlerin hazırlandığı işletmeler mühürlendi.

Denetime bizzat katılan Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, tarihi geçmiş ve bozulmuş gıda ürünlerini görünce adeta çileden çıkarak ve işletme sahibine tepki göstererek, "Sen bunları annene, çocuklarına yedirir misin? Kendin yer misin?" demesi ise dikkat çekti.

Başkan Yılmaz, bozuk ürünü gösterip "bir parmak atsana ağzına" sözlerine işletme sahibinin "ihma edecekler" yanıtı pes dedirtti.

