Gülüş tasarımı sadece estetik değil, fonksiyonel bir süreç

Gülüş tasarımının yalnızca estetik bir işlem değil, kişiye özel fonksiyonel bir süreç olduğunu vurgulayan Medipol Sağlık Grubu’ndan Protetik Diş Tedavisi Uzmanı Doç. Dr. Halenur Bilir, Dünya Gülüş Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, dijital teknolojiler sayesinde hastaların yeni gülüşlerini tedavi öncesinde deneyimleyebildiğini söyledi. Doç. Dr. Bilir, “Bizim için gülüş, sadece diş değil; yüzün yarısını oluşturan ve hayata doğrudan etki eden bir ifadedir” dedi.

KİŞİYE ÖZEL GÜLÜŞ

Gülüş tasarımının standart bir estetik işlem olmadığını, her hastanın yüz yapısına, mesleğine, cinsiyetine ve beklentilerine göre şekillendirildiğini belirten Doç. Dr. Bilir, “Öncelikle dijital ağız ölçüsü alıyoruz, ardından hastamızın fotoğraf ve videolarını çekiyoruz. Bu verilerle 3D yazıcıdan elde ettiğimiz modeller sayesinde kişiye özel gülüş tasarımını önce sanal ortamda, sonra silikon modellerle doğrudan hastanın ağzında gösteriyoruz” diye konuştu.

“ELBİSEYİ VİTRİNDE DEĞİL, ÜZERİNDE GÖRMEK GİBİ”

Dijital gülüş tasarımını günlük yaşamdan bir örnekle anlatan Doç. Dr. Bilir, “Bunu ben hep vitrin örneğiyle açıklıyorum. Vitrinde gördüğünüz bir elbiseyi üzerinize giymek gibi. Tasarım sadece ekranda kalmıyor, doğrudan hastanın kendi ağzında denenebiliyor” ifadelerini kullandı. Medipol Mega Üniversite Hastanesi’nde uygulanan dijital gülüş tasarımının en önemli farklarından birinin 4 boyutlu çene hareketi kaydı olduğunu aktaran Doç. Dr. Bilir, “Bu sayede yalnızca estetiği değil, fonksiyonu da birebir kişiye uyumlu hale getirebiliyoruz. Hastanın çene hareketleri ile uyumlu bir tasarım, uzun vadede çok daha sağlıklı sonuç veriyor” dedi.

“GÜLEN İNSAN GÜZEL İNSAN”

Gülüşün yüzün yarısını oluşturduğunu ve kişinin hayatında önemli bir etkiye sahip olduğunu söyleyen Bilir, “Gülüşü güzel olan bir insanın hayatındaki birçok şey değişiyor. Ben her zaman ‘Gülen insan, güzel insandır’ diyorum. Daha çok insanın güzel gülümsemesi dileğiyle” şeklinde konuştu.