CNN Türk ve Sözcü TV yorumcuları Hakan Fidan konusunda birleşti...

Cüneyt Özdemir ve Yılmaz Özdil, farklı mecralarda yaptıkları yorumlarda Özgür Özel’in Hakan Fidan’a yönelik eleştirilerini sorguladı. İki gazeteci de Fidan’a yönelik saldırıların arkasında başka odakların olduğunu savundu.

CNN Türk’te konuşan Cüneyt Özdemir, FETÖ’cülerin “Hakan Fidan, Erdoğan sonrasına hazırlanıyor” propagandası yaptığını belirterek, “Özgür Özel de bu propagandanın parçası oluyor” dedi.

Sözcü TV’de değerlendirmelerde bulunan Yılmaz Özdil ise, “Özgür Özel neden Hakan Fidan’a saldırıyor? Aslında kim tarafından kullanılıyor?” sözleriyle dikkat çekti. Fidan’ı “devlet adamı” olarak nitelendiren Özdil, bu tartışmaların bilinçli bir yönlendirme içerdiğini öne sürdü.

Farklı çizgilerde yayın yapan iki kanalın yorumcularının, Hakan Fidan konusunda benzer bir noktada buluşması siyasette dikkat çekti.