Güllü'nün kanlar içinde ceset torbasına koyulduğu anlar ortaya çıktı! Tuyan'ın feryadı sokağı inletiyor
Güllü Yalova Çınarcık'ta 6. kattaki evinin kapalı terasından düşüp hayatını kaybetti. Düştüğü yerden alınıp ceset torbasına koyulduğu anlrın görüntüleri ortaya çıktı. Kızı Tuyan'ın bağırışları tüm sokakta yankılandı. Güllü'nün düştüğü yer kanlar içinde...
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 6'ncı kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden arabesk müziğin sevilen ismi Güllü'nün ölümüne dair yeni görüntüler ortaya çıktı. Kızının annesinin başında yaşadığı acı anlar kameralara yansıdı.