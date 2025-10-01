BIST 10.925
DOLAR 41,59
EURO 48,79
ALTIN 5.200,68
MAGAZİN

Güllü'nün kanlar içinde ceset torbasına koyulduğu anlar ortaya çıktı! Tuyan'ın feryadı sokağı inletiyor

Güllü Yalova Çınarcık'ta 6. kattaki evinin kapalı terasından düşüp hayatını kaybetti. Düştüğü yerden alınıp ceset torbasına koyulduğu anlrın görüntüleri ortaya çıktı. Kızı Tuyan'ın bağırışları tüm sokakta yankılandı. Güllü'nün düştüğü yer kanlar içinde...

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 6'ncı kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden arabesk müziğin sevilen ismi Güllü'nün ölümüne dair yeni görüntüler ortaya çıktı. Kızının annesinin başında yaşadığı acı anlar kameralara yansıdı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Bülent Arınç'tan Özgür Özel'e cevap: Bu protestoyu yanlış buluyorum
Bülent Arınç'tan Özgür Özel'e cevap: Bu protestoyu yanlış buluyorum
Cüneyt Özdemir'den o sözlere tepki: Bel altından vurmak için...
Cüneyt Özdemir'den o sözlere tepki: Bel altından vurmak için...
Güllü'nün evindeki kamera görüntülerinin tamamı ortaya çıktı! Görüntülerin kırpılan kısmında bakın ne çıktı
Güllü'nün evindeki kamera görüntülerinin tamamı ortaya çıktı! Görüntülerin kırpılan kısmında bakın ne çıktı
Hadi Özışık ile Gaffar Yakınca'nın programı neden bitti?
Hadi Özışık ile Gaffar Yakınca'nın programı neden bitti?
Beyaz Saray'da kritik zirve! Trump, Netanyahu'yu ağırladı
Beyaz Saray'da kritik zirve! Trump, Netanyahu'yu ağırladı
Hadi Özışık'tan Can Özçelik'in sözlerine tepki! “28 Şubat süreciyle bugünü mukayese etmek inanılmaz bir yanlış”
Hadi Özışık'tan Can Özçelik'in sözlerine tepki! “28 Şubat süreciyle bugünü mukayese etmek inanılmaz bir yanlış”
Giresun Belediye Başkanı Köse: İşe aldığımız personelin %80'ini CHP'den aldık
Giresun Belediye Başkanı Köse: İşe aldığımız personelin %80'ini CHP'den aldık
Bursa'da korkunç zehirlenme! 6 öğrenci hastaneye kaldırıldı
Bursa'da korkunç zehirlenme! 6 öğrenci hastaneye kaldırıldı
Fatma Şahin evlilikte 41 yılını dolduran çiftleri umreye uğurladı!
Fatma Şahin evlilikte 41 yılını dolduran çiftleri umreye uğurladı!
Sadettin Saran soyunma odasına indi! Futbolculara sözleri gündem oldu
Sadettin Saran soyunma odasına indi! Futbolculara sözleri gündem oldu
Özcan Deniz: Bir daha beni göremeyebilirsiniz
Özcan Deniz: Bir daha beni göremeyebilirsiniz
Melih Gökçek: Gong ücretini ATO ödedi
Melih Gökçek: Gong ücretini ATO ödedi