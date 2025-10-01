Bülent Arınç'tan Özgür Özel'e cevap: Bu protestoyu yanlış buluyorum

CHP Sözcüsü Deniz Yücel’in, 1 Ekim’de Meclis açılışında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı karşılamayacaklarını açıklamasının ardından Özgür Özel de bu tavrı doğrularken, Bülent Arınç, Özel’in kendisine gönderdiği uzun mesajı paylaşarak, Özel’in partiye yönelik baskıları ve şahsına yönelik tehditleri gerekçe gösterdiğini aktardı. Özel, “Bu şartlarda Erdoğan gelince ayağa mı kalksak yoksa yerimizde mi otursak, bu sorunun yanıtını vicdanıma veremiyorum” ifadelerini kullandı..

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, 1 Ekim’de Meclis’teki 28’inci dönem dördüncü yasama yılı açılışında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı karşılamayacaklarını duyurmuştu.

Ardından Özel de şunları demişti: “1 Ekim’de ne yapacaksınız? Ayağa kalksak geçen seneki gibi cumhurbaşkanı gibi karşılaşsak öyle olmadığı belli. Otursak dinlesek bize ne yaptığı belli. Bu sene yapılmayanı yapıyoruz cumhurbaşkanı geldiğinde ne ayakta ne oturarak onu karşılamıyoruz.”

Özel’in mektubu: ‘Yanıtı vicdanıma veremiyorum’

Gündüz kararı yanlış bulduğunu belirten Arınç, akşam konuk olduğu Ekol TV canlı yayınında Özel’in kendisine yolladığı mesajı okudu.

Arınç’ın aktardığına göre Özel, şunları dedi:

“Sayın başkanım her zamanki gibi önerileriniz ve eleştirileriniz çok kıymetlidir. Zaten sizi takip ediyorum sosyal medyada.

Geçen sene parti içinden ve muhalif kanattan dünya kadar eleştiri almama, hatta parti içerisinde bazı arkadaşların farklı davranıp genel başkanlığımızı tartışmaya açmış olmalarına rağmen büyük bir kararlılıkla sayın cumhurbaşkanı girerken Cumhuriyet Halk Partisi grubunu ayağa kaldırdım. Kendim de ayakta karşıladım.

Genel başkan olduktan sonra ve 31 Mart’ta seçimleri kazandıktan sonra bayram telefonlarını ben açtım. Partisini kendisine, kendisini ziyarete ben gittim. İade-i ziyarete geldiğimde partiniz bayrak direğine cumhurbaşkanı forsunu Türk bayrağını çektirdim.

Bugün sabah 8’de Mehmet Murat Çalık, İzmir il başkanımız, İzmir önceki büyükşehir belediye başkanımızı cezaevinde ziyaret ettim.

16 milyon İstanbullunun üçüncü kez üst üste bizi yönetsin dediği kişi şu anda cezaevinde tutuluyor.

Partimin İstanbul İl Kongresi mahkemelik. İstanbul il binası mahkemelik. İstanbul il başkanı mahkemelik. Beş bin polise saldırdılar.

İstanbul İl Binamızda adı şanslı olan bir kedimiz var. O da veterinerlik oldu.

İki yıl önce siyasi tarihimizde bir ilki gerçekleştirmek, Muharrem İnce’nin ‘Atatürk kalsa gelse bu delege yapısıyla Kılıçdaroğlu’nu yenemez’ dediği yerde kazandığım kurultayı tartışmaya açıyorlar. İptali ve yerine seçilmemiş birisinin getirilmesi için çaba sarf ediyorlar.

Süreyya Önder’in cenazesinde yumruklu saldırıya uğradım. İki kanser geçirmiş Murat Çalık tutuklu tutulurken eşini ve iki kızını katletmiş bana saldıran cani dün serbest bırakıldı. Son mahkemede pişmanlık ifade etti. Ancak ilk ifadelerinde ve ilk mahkemelerde üzüntüsü beni gerçek anlamda yaralayamaması idi.

İstanbul’da tek başına yaşayan kızım evinin adresi ifşa edilerek sürekli tehdit ediliyor, hedef gösteriliyor. Bunlara isyan ederken verdiğimiz mücadeleden dolayı bir buçuk yılda 31 tane fezleke geldi. Dokunulmazlığı kaldırmak istiyorlar.

Bu şartlarda cumhurbaşkanı gelince geçen seneki tutumumuzu sürdürüp ayağa mı kalksak yoksa geçen sene gösterdiğimiz yaklaşımı terk edip yerimizde mi otursak bu sorunun yanıtını vicdanıma veremiyorum.

Geçen sene 1 Ekim günü hep birlikte Meclis’teydik. 2 Ekim günü Akın Gürlek’i siyasi bir pozisyondan İstanbul başsavcılığına atadı.

O gün bugündür partime darbe dönemlerini aratmayacak, hatta onların ilerisinde bir saldırı altında. Darbe hiç değilse bütün siyaset kurumunu birlikte hedef alıyor.

Burada sadece bir partiye bunlar yapılıyor. Sayın başkanın takdirlerinize saygılarımla arz ederim.”

Bülent Arınç, sonrasında ise Özgür Özel’e verdiği yanıtı okudu

“Sayın genel başkan iyi akşamlar, saygılar. Mesajıma verdiğiniz cevaba çok teşekkür ederim. Yazdığınız konularda elbette haklı olabilirsiniz. Ben de bazen endişe bazen de ülkem adına üzüntü duyuyorum.

Bunlara karşı her akşam geniş katılımlı mitingler yapıyor, yine her gün medya önünde konuşuyorsunuz. Adaletsizliklere isyan ediyorsunuz.

Ama anayasal bir gereklilik olan Meclis’in açılışında böyle bir protestoyu yanlış buluyorum.”