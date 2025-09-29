BIST 11.138
SPOR

Sadettin Saran soyunma odasına indi! Futbolculara sözleri gündem oldu

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın Fenerbahçe'nin 2-0 kazandığı Antalyaspor maçı öncesi soyunma odasındaki motivasyon konuşması yankı uyandırdı. Futbolculara sarılan Saran'ın "Tek istediğim savaşmanız" sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, takımının Hesap.com Antalyaspor'u 2-0 yendikleri maç öncesi soyunda odasını ziyaret etti.

Samandıra'ya gittiğinde sarf ettiği sözleri oyuncularına yeniden hatırlatan Saran, "Beyler Samandıra'ya geldim, dedim ki size 'biz bir aileyiz' dedim. Bunu bütün samimiyetimle söyledim. Bugün tek istediğim savaşmanız, savaşmanız, savaşmanız. Yüz üzerinden yüz on verin. Sizinle gurur duyalım olur mu? Hadi savaşın. Topu alın. Buranın sahibi sizsiniz. Güçlü olun. Korkusuz olun." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin resmi sosyal medya hesaplarından videoya beğeni ve yorum yağdı.

