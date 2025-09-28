BIST 11.378
MAGAZİN

Özcan Deniz: Bir daha beni göremeyebilirsiniz

Ünlü sanatçı Özcan Deniz, son konserinde yaptığı duygusal konuşmada, “Belki de bir daha beni sahnede göremeyeceksiniz” diyerek sahne hayatına veda edebileceği sinyalini verdi. Ailesiyle yaşadığı sıkıntılara değinen Deniz, “Hayat beni istemediğim bir yere sürüklüyor, istenmeyen şeyler olabilir” sözleriyle hayranlarını hem duygulandırdı hem de tedirgin etti.

Ünlü sanatçı Özcan Deniz, son konserinde yaptığı duygusal açıklamalarla hayranlarını hem hüzünlendirdi hem de tedirgin etti. Ailesiyle yaşadığı sıkıntıların ardından sahneye çıkan Deniz, “Belki de bir daha beni sahnede göremeyeceksiniz” sözleriyle adeta veda niteliğinde konuşma yaptı.

"İSTENMEYEN ŞEYLER OLABİLİR"

Sanatçı, sahnede şu ifadeleri kullandı:

"Maalesef hayat beni hiç istemediğim bir yere doğru sürüklüyor. O yüzden de o istemediğim yerde, istenmeyen şeyler olma olasılığı yüksek. Ve bir daha beni sahnede de göremeyebilirsiniz. Bu gece bunun miladıdır. Hepinizi çok seviyorum. Eğer olur da bir daha görüşemezsek, 30 yıl benimle beraber dağ gibi durduğunuz için sizlere sonsuz teşekkür ederim. Allah’a emanet."

SAHNELERE VEDA MI EDECEK?

Deniz'in sözleri, konseri izleyenler arasında şaşkınlığa yol açarken kısa sürede sosyal medyada da gündem oldu. Pek çok kullanıcı, Deniz’in sahne hayatını bırakabileceği yönünde yorumlarda bulundu.

