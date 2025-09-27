Güllü'nün kızı Tuyan sinir krizi geçirdi! Babasına sarılıp ağladı, o anlar tüyleri diken diken etti

Sanatçı Güllü geçtiğimiz gece kızının gözünün önünde balkondan aşağı düşerek hayatını kaybetti. Bugün cenaze defin iiçin hazırlanırken, Gül Tut'un kızı Tuyan Ülkem sinir krizi geçirdi. O anlar herkesi ağlattı.

Arabesk müziğin efsanesi Güllü, Yalova Çınarcık'taki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Güllü'nün cansız bedeni defin için hazırlandığı sırada kızı Tuyan Ülkem gasilhanenin önünde sinir krizi geçirdi. Etraftakiler tarafından sakinleştirilmeye çalışılan Tuyan, babasına sarılarak feryat etti. Fenalaşarak yere yığılınca, ambulansa kadar kucakta taşındı.

