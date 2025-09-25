Fatma Şahin duyurdu! Gaziantep’te Türkiye’nin en büyük Alzheimer merkezi açılıyor

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin sosyal medya hesabından, Alzheimer hastası annesini hayatta tutabilmek için şarkılar söyleyen müzik öğretmenin videosunu "Beni derinden etkiledi" diyerek paylaştı. Şahin, Gaziantep’te Türkiye’nin en büyük Alzheimer Merkezi’nin açılacağı müjdesini de verdi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Türkiye’nin en büyük Alzheimer Merkezi’nin Ocak 2026’da kapılarının açılacağı müjdesini verdi. Dev yatırımla hem hastaların hem de ailelerinin yükünü hafifleteceklerini belirten Şahin paylaşımında şunları kaydetti:

Bugün izlediğim bu video beni derinden etkiledi. Yıllarca annesiyle şarkılar söyleyen müzik öğretmeni bir hanımefendi,

Alzheimer hastası annesini hayatta tutabilmek için yine o şarkıları söylüyor ve annemiz sadece o şarkılara reaksiyon veriyor. Büyük büyük sinema filmleri çekilse, bu kadar iyi anlatılmazdı…

Alzheimer, yalnızca hastayı değil, tüm aileyi derinden sarsan çok ağır bir hastalık. Bu görüntüleri izleyince yaptığımız bir yatırımın ne kadar doğru olduğunu tekrar anladım.

Gaziantep’te çok büyük bir adım attık ve Türkiye’nin en büyük Alzheimer Merkezi’ni şehrimize kazandırıyoruz!

Yapımı hızla devam eden Meral - Beyhan Uslu Alzheimer Merkezi, 500 hasta kapasitesi, özel bahçeleri, terapi odaları ve atölyeleriyle Ocak 2026’da kapılarını açacak.

2018’den bu yana binlerce kişiye umut olan ilk merkezimizin ardından, bu dev yatırımla hem hastalarımızın hem de ailelerinin yükünü hafifletecek, onları yalnız bırakmayacağız.

Şimdiden hayırlı, uğurlu olsun.