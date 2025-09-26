BIST 11.378
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'deki temaslarına ilişkin paylaşım

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurul Toplantısı vesilesiyle gittiği ABD'deki temaslarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Birleşmiş Milletler 80'inci Genel Kurul Toplantısı vesilesiyle düzenlediğimiz Amerika Birleşik Devletleri ziyaretimizi çok verimli programlar, temaslar ve görüşmelerle başarılı bir şekilde tamamlayarak ülkemize döndük. Türkiye, tüm dünyada vicdanın sesi olmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, paylaşımında, Türk bayrağı emojisine ve ABD'deki temaslarından bazı görüntülerin yer aldığı bir videoya da yer verdi.

