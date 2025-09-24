Cem Küçük’ten CHP kongresiyle ilgili karar tepki! CHP'ye muhalif biriyim ama...

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP İstanbul İl Başkanlığı ve yönetimine ilişkin açılan davayı gerekçe göstererek bugün seçimleri gerçekleştirilen CHP İstanbul İl Kongresi'nin durdurulmasını talep etti. Karara bir tepki de Cem Küçük’ten geldi. Küçük, "Ben de CHP'ye muhalif biriyim ama burada yetki YSK'nındır" dedi.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP İstanbul Kongresi için durdurma kararı verdi. Kararın kongreye yönelik açılan iptal davası nedeniyle alındığı öğrenildi. Öte yandan YSK'nın 13.30'da toplanıp karar vereceği bildirildi. Kararın ardından CHP il kongresinin durdurulması için icra memurları gönderildi.

Karara bir tepki de gazeteci Cem Küçük'ten geldi. Küçük katıldığı canlı yayında Ben de CHP'ye muhalif biriyim ama burada yetki YSK'nındır" diyerek tepki gösterdi.

"Türkiye’de mahkemeler farklı kararlar alıyor"

Gazeteci Cem Küçük, İstanbul ve Ankara mahkemeleri arasında aynı konuya ilişkin zıt kararlar alındığını belirtti.

15’inde mutlak butlan ya da tedbir kararı çıkmadığını hatırlatarak, “Bu konunun şimdilik bağlanmadığını gördük” dedi. Küçük, Ankara’daki iddiaların daha vahim olmasına rağmen tedbir kararı verilmediğini, İstanbul’daki iddiaların ise daha hafif olduğunu ifade etti. Türkiye’de mahkemelerin farklı kararlar aldığını vurguladı.

Böyle olur mu ya?

Kongremde karar YSK'nındır abi, yapmayın. YSK olağanüstü kongre. Hukuksuzluğu onaylamayalım. YSK burada yetkilidir, bakın yapmayın etmeyin. Ben de CHP'ye muhalif biriyim ama burada yetki YSK'nındır.

YSK 9 Eylül'de karar almış, bu yapılır demiş. Mahkeme buna karışamaz. CHP'nin genel başkanı kim, il başkanı kim belli olmasın. Böyle olur mu ya? O zaman yüksek seçim kurulu belirlemeyecek senin ilçe seçim kurularını.