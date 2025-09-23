Alanya'da can pazarı! 2 midibüsün çarpıştığı kazada 15 yaralı var
Antalya'nın Alanya ilçesinde 2 midibüsün çarpışması sonucu 15 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
Konaklı Mahallesi D-400 kara yolunda sürücüleri öğrenilemeyen 07 ACU 586 plakalı belediyeye bağlı toplu taşıma aracı ile bir tur şirketine ait 21 AHD 934 plakalı tur midibüsü çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
15 KİŞİ YARALANDI
Kazada 2'si ağır 15 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ilçedeki hastanelere kaldırıldı.