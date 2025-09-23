BIST 11.395
DOLAR 41,42
EURO 48,92
ALTIN 5.025,77
YEREL

Alanya'da can pazarı! 2 midibüsün çarpıştığı kazada 15 yaralı var

Antalya'nın Alanya ilçesinde 2 midibüsün çarpışması sonucu 15 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Konaklı Mahallesi D-400 kara yolunda sürücüleri öğrenilemeyen 07 ACU 586 plakalı belediyeye bağlı toplu taşıma aracı ile bir tur şirketine ait 21 AHD 934 plakalı tur midibüsü çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

15 KİŞİ YARALANDI

Kazada 2'si ağır 15 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin davası artık dünyaya mal olmuştur
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin davası artık dünyaya mal olmuştur
Erdoğan'ın BM konuşmasında mikrofon kesildi! Sebebi belli oldu
Erdoğan'ın BM konuşmasında mikrofon kesildi! Sebebi belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili atılan kj başını yaktı! Merdan Yanardağ özür diledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili atılan kj başını yaktı! Merdan Yanardağ özür diledi
Hadi Özışık duyurdu: 15 belediye başkanı AK Parti'ye geçmeyi bekliyor
Hadi Özışık duyurdu: 15 belediye başkanı AK Parti'ye geçmeyi bekliyor
Hadi Özışık’tan Mahmut Tanal’a: Sen önce sağına soluna bak!”
Hadi Özışık’tan Mahmut Tanal’a: Sen önce sağına soluna bak!”
Hadi Özışık: Filistin'i tanıma konusuna öncülük eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır
Hadi Özışık: Filistin'i tanıma konusuna öncülük eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır
Hadi Özışık’tan Mabel Matiz'e sert tepki: Ahlakım, ona sanatçı dememe izin vermiyor
Hadi Özışık’tan Mabel Matiz'e sert tepki: Ahlakım, ona sanatçı dememe izin vermiyor
Antalya'da toptancı halinde meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı
Antalya'da toptancı halinde meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı
Rize'de selden etkilenen 17 kişi askeri helikopterlerle tahliye edildi
Rize'de selden etkilenen 17 kişi askeri helikopterlerle tahliye edildi
Şener Üşümezsoy canlı yayında küplere bindi! Sürekli sözünü kestiler, sinirden çıldırdı
Şener Üşümezsoy canlı yayında küplere bindi! Sürekli sözünü kestiler, sinirden çıldırdı
Siber suçlarla mücadele kapsamında 5 günde 170 şüpheli yakalandı
Siber suçlarla mücadele kapsamında 5 günde 170 şüpheli yakalandı
Okulda sağlık alarmı: Çocuklar bu risklerle karşı karşıya
Okulda sağlık alarmı: Çocuklar bu risklerle karşı karşıya