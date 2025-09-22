Hadi Özışık’tan Mabel Matiz'e sert tepki: Ahlakım, ona sanatçı dememe izin vermiyor

Mabel Matiz’in “Perperişan” isimli şarkısının sözleri nedeniyle İçişleri Bakanlığı müracaatı üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından müstehcenlik suçu iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Sanatçı ifade vermek üzere adliyeye çağrıldı.

Konuyla ilgili gazeteci Hadi Özışık, Ekol TV’de değerlendirmelerde bulunarak Mabel Matiz’e sert sözlerle yüklendi. Özışık, “Ben, Mabel Matiz'e sanatçı demem! Benim aile değerlerim ve ahlakım, ona sanatçı dememe izin vermiyor” dedi.

Özışık ayrıca gözaltı ve tutuklama süreçlerinin bu isimleri “kahramanlaştırdığını” savunarak, “Gözaltı ve tutuklama, bu adamları star yapıyor. Aynısını Dilruba’da da yaşadık; başımıza kahraman çıkardılar” ifadelerini kullandı.