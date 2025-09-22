BIST 11.483
DOLAR 41,37
EURO 48,72
ALTIN 4.954,34
GÜNCEL

Hadi Özışık’tan Mabel Matiz'e sert tepki: Ahlakım, ona sanatçı dememe izin vermiyor

Mabel Matiz’in “Perperişan” isimli şarkısının sözleri nedeniyle İçişleri Bakanlığı müracaatı üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından müstehcenlik suçu iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Sanatçı ifade vermek üzere adliyeye çağrıldı.

Konuyla ilgili gazeteci Hadi Özışık, Ekol TV’de değerlendirmelerde bulunarak Mabel Matiz’e sert sözlerle yüklendi. Özışık, “Ben, Mabel Matiz'e sanatçı demem! Benim aile değerlerim ve ahlakım, ona sanatçı dememe izin vermiyor” dedi.

Özışık ayrıca gözaltı ve tutuklama süreçlerinin bu isimleri “kahramanlaştırdığını” savunarak, “Gözaltı ve tutuklama, bu adamları star yapıyor. Aynısını Dilruba’da da yaşadık; başımıza kahraman çıkardılar” ifadelerini kullandı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Antalya'da toptancı halinde meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı
Antalya'da toptancı halinde meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı
Rize'de selden etkilenen 17 kişi askeri helikopterlerle tahliye edildi
Rize'de selden etkilenen 17 kişi askeri helikopterlerle tahliye edildi
Şener Üşümezsoy canlı yayında küplere bindi! Sürekli sözünü kestiler, sinirden çıldırdı
Şener Üşümezsoy canlı yayında küplere bindi! Sürekli sözünü kestiler, sinirden çıldırdı
Siber suçlarla mücadele kapsamında 5 günde 170 şüpheli yakalandı
Siber suçlarla mücadele kapsamında 5 günde 170 şüpheli yakalandı
Okulda sağlık alarmı: Çocuklar bu risklerle karşı karşıya
Okulda sağlık alarmı: Çocuklar bu risklerle karşı karşıya
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile minik bebeğin gülümseten anları
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile minik bebeğin gülümseten anları
Sadettin Saran: En büyük hayalim 3 başkanla kupayı kaldırmak
Sadettin Saran: En büyük hayalim 3 başkanla kupayı kaldırmak
Ali Koç'tan veda konuşması
Ali Koç'tan veda konuşması
40 yıllık CHP'li Gürsel Tekin yeni yetme CHP'lilerle böyle mücadele ediyor!
40 yıllık CHP'li Gürsel Tekin yeni yetme CHP'lilerle böyle mücadele ediyor!
Sadettin Saran "Ne diyecektik la biz?" diye sordu! O anlar defalarca paylaşıldı
Sadettin Saran "Ne diyecektik la biz?" diye sordu! O anlar defalarca paylaşıldı
Rize'de su seviyesi yükselen Fırtına Deresi'nde rafting yaptılar
Rize'de su seviyesi yükselen Fırtına Deresi'nde rafting yaptılar
Yüzündeki şiddetli ağrı tümör kaynaklı çıktı
Yüzündeki şiddetli ağrı tümör kaynaklı çıktı