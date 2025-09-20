Yüzündeki şiddetli ağrı tümör kaynaklı çıktı

Yüzüne vuran şimşek gibi ağrılarla hayatı alt üst olan 70 yaşındaki Hüseyin Şiar, yıllarca küçük diye önemsemediği beyin sapı tümörünün aslında yaşamını tehdit ettiğini öğrendi. Medipol Sağlık Grubu’ndan Prof. Dr. Selahattin Tuğrul’un gerçekleştirdiği zorlu ameliyat sayesinde hem tümöründen hem de ağrılarından kurtuldu.

Yedi yıl önce ‘önemli değil’ denilerek ertelediği küçük bir tümör, Hüseyin Şiar’ın hayatını adeta kabusa çevirdi. Yüzünde şimşek çakar gibi hissettiren ağrılar, dişlerini fırçalayamaz, yemek yiyemez hale getirdi. Son çare olarak başvurduğu Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi’nden Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Selahattin Tuğrul’un gerçekleştirdiği riskli ameliyatla hem tümörden hem de trigeminal nevralji kaynaklı şiddetli yüz ağrılarından kurtuldu.

AĞRILAR GÜNLÜK YAŞAMINI DURMA NOKTASINA GETİRDİ

70 yaşındaki Hüseyin Şiar, yıllar önce mercimek tanesi büyüklüğünde olduğu söylenen beyin sapındaki tümörü, yüz felci riski nedeniyle ameliyat ettirmedi. Ancak aradan geçen 7-8 yıl içinde tümör büyüyerek trigeminal nevraljiye neden oldu. Şiar, “Başımda şimşek çakıyor gibiydi. Burnuma ve arka dişlerime yayılan ağrılar yüzünden konuşamaz, yemek yiyemez hale geldim” dedi.

“HAYATA DÖNDÜM”

Ameliyat sonrası kısa sürede ağrılarından kurtulan Hüseyin Şiar, “İki, üç gün hafif ağrım oldu. Şimdi ne ilaç ne de ağrı kesici kullanıyorum. Hocam sayesinde hayata döndüm” ifadelerini kullandı.

TÜMÖR SİNİRE BASKI YAPIYORDU

Prof. Dr. Selahattin Tuğrul, hastanın şiddetli yüz, dudak ve çene ağrılarıyla kendisine başvurduğunu belirterek, “Trigeminal nevralji, yüze giden sinirlerin uyarılmasına bağlı olarak ortaya çıkan şiddetli ağrıdır. Yapılan tetkiklerde beyin sapında büyüyen tümörün sinire baskı yaptığı tespit edildi” dedi. İlaç tedavisinden fayda görmeyen hastaya cerrahi müdahale kararı alındığını belirten Prof. Dr. Tuğrul, “Hastamız ilaç tedavisinden fayda görmeyince cerrahi müdahale kaçınılmaz oldu. Ameliyatı planlarken kulağın arkasından girerek beyincik ile beyin sapı arasındaki alana ulaştık ve tümörü çıkardık. Bu operasyon zorlu bir ameliyat olmasına rağmen başarılı geçti ve en büyük risk olan kalıcı yüz felci oluşmadı. Artık hastamız günlük aktivitelerini ağrısız bir şekilde yapabiliyor ve yaşam kalitesini yeniden kazandı” diye konuştu.

DÜZENLİ KONTROLLERİN ÖNEMİ

Prof. Dr. Tuğrul, trigeminal nevralji ve benzeri şikâyetlerin ihmal edilmemesi gerektiğini belirterek, “Erken teşhis ve düzenli takip, hem tümör hem de sinir basısına bağlı ağrılarda hastaların yaşam kalitesini korumak için kritik” şeklinde konuştu.