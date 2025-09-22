BIST 11.294
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile minik bebeğin gülümseten anları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM 80. Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD’nin New York kentine gitti. Kentteki temasları sırasında Mahir isimli bir bebeği kucağına alarak sevenlerle buluşan Erdoğan, bu samimi anlarıyla izleyenlerin yüzünü güldürdü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'ndan Türkevi'ne geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkevi'nde kendisini bekleyenlerle selamlaştığı esnada dikkatini ise küçük misafir çekti.

Almanya'nın Köln kentinden gelen bir çiftin oğullarını kucağına alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, minik Mahir'i bir süre sevdi.

Erdoğan'ın bir süre kucağında kalan bebekle geçirdiği anlar gülümsetti.

