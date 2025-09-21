Ali Koç'tan veda konuşması

Fenerbahçe’nin olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlık yarışını kaybeden Ali Koç, seçim sonuçlarının ardından yaptığı konuşmada Sadettin Saran’ı tebrik etti.

Ali Koç şu ifadeleri kullandı:

Fenerbahçe’mizin 38. başkanı camiamızı hayırlı uğurlu olsun. Bir kez daha Fenerbahçe demokrasi şölenini... (yapılan sloganlar üzerine) bari burada saygılı olun!

Bir kez daha Fenerbahçe seçim yaptığı zaman, nasıl yapar gösterdik. Son derece medeni, adil rekabet çerçevesinde yapıldı. Az farkla Sadettin Bey kazandı. Yolumuz açık, şansımız bol olsun. Hepimiz aynı gemideyiz. Yapacak çok işimiz var. Verecek çok büyük mücadelemiz var. Artık düşmanları içeride değil dışarıda aramanın zamanı. Seçimlerimizin hayırlı uğurlu olsun. Başkanımızın etrafında kenetlenme zamanı. Sağ olun, var olun"