BIST 11.294
DOLAR 41,38
EURO 48,63
ALTIN 4.903,41
SPOR

Ali Koç'tan veda konuşması

Fenerbahçe’nin olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlık yarışını kaybeden Ali Koç, seçim sonuçlarının ardından yaptığı konuşmada Sadettin Saran’ı tebrik etti.

Fenerbahçe’nin olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlık seçimini Sadettin Saran’a kaybeden Ali Koç, seçim sonuçlarının açıklanması sonrası kısa bir konuşma gerçekleştirdi.

Ali Koç şu ifadeleri kullandı:

Fenerbahçe’mizin 38. başkanı camiamızı hayırlı uğurlu olsun. Bir kez daha Fenerbahçe demokrasi şölenini... (yapılan sloganlar üzerine) bari burada saygılı olun!

Bir kez daha Fenerbahçe seçim yaptığı zaman, nasıl yapar gösterdik. Son derece medeni, adil rekabet çerçevesinde yapıldı. Az farkla Sadettin Bey kazandı. Yolumuz açık, şansımız bol olsun. Hepimiz aynı gemideyiz. Yapacak çok işimiz var. Verecek çok büyük mücadelemiz var. Artık düşmanları içeride değil dışarıda aramanın zamanı. Seçimlerimizin hayırlı uğurlu olsun. Başkanımızın etrafında kenetlenme zamanı. Sağ olun, var olun"

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
40 yıllık CHP'li Gürsel Tekin yeni yetme CHP'lilerle böyle mücadele ediyor!
40 yıllık CHP'li Gürsel Tekin yeni yetme CHP'lilerle böyle mücadele ediyor!
Sadettin Saran "Ne diyecektik la biz?" diye sordu! O anlar defalarca paylaşıldı
Sadettin Saran "Ne diyecektik la biz?" diye sordu! O anlar defalarca paylaşıldı
Rize'de su seviyesi yükselen Fırtına Deresi'nde rafting yaptılar
Rize'de su seviyesi yükselen Fırtına Deresi'nde rafting yaptılar
Yüzündeki şiddetli ağrı tümör kaynaklı çıktı
Yüzündeki şiddetli ağrı tümör kaynaklı çıktı
İstanbul'da yolcu vapuru ile gemi çarpıştı
İstanbul'da yolcu vapuru ile gemi çarpıştı
Barış Yarkadaş CHP yönetimine isyan etti: Cevap ver Ali Mahir Başarır!
Barış Yarkadaş CHP yönetimine isyan etti: Cevap ver Ali Mahir Başarır!
Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, görevini Ali Erbaş'tan devraldı
Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, görevini Ali Erbaş'tan devraldı
Sındırgılı köylüler kendi evlerinin temelini Bakan Kurum ile birlikte attı
Sındırgılı köylüler kendi evlerinin temelini Bakan Kurum ile birlikte attı
İstanbul'da trafik güvenliğini tehlikeye atan 17 motosiklet sürücüsüne işlem yapıldı
İstanbul'da trafik güvenliğini tehlikeye atan 17 motosiklet sürücüsüne işlem yapıldı
Süleyman Demirel’den Deniz Baykal’a...
Süleyman Demirel’den Deniz Baykal’a...
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri TFF'ye gitti
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri TFF'ye gitti
Şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı