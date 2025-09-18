Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri TFF'ye gitti

Dün 2-2 biten Fenerbahçe-Alanyaspor maçındaki hakem kararları tartışma konusu olmuştu. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri bugün saat 16:00 civarında Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva tesislerine geldi. Fenerbahçe bu gelişmeden bir süre önce 'hesap zamanı' notuyla bir paylaşım yaptı. TFF ise bu paylaşıma "Federasyonumuz hesap verme makamı değil" diyerek yanıt verdi.

Trendyol Süper Lig'in 1. hafta erteleme maçında Fenerbahçe, sahasında konuk ettiği Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Gol düellosu şeklinde geçen mücadelede hakem kararları tartışma konusu oldu. Fenerbahçeli oyuncuların özellikle uzatma dakikalarında yaşanan pozisyonlara yönelik yoğun itirazları vardı.

Müsabakanın ardından hakem kararlarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, bugün de beraberindeki yönetim kurulu üyeleri ile birlikte TFF'nin Riva tesislerine geldi.

Başkan Koç'un, burada TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile hakem yönetimleriyle alakalı görüşme yapması bekleniyor.

TARTIŞMALI POZİSYONLAR VE "HESAP ZAMANI" NOTU

Fenerbahçe Kulübü, sosyal medya hesabından Ali Koç TFF binasına gitmeden önce dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Kulüp, tartışmalı pozisyonların görüntülerini bir video halinde yayınlayarak, gönderiye "Hesap zamanı" notunu düştü.

TFF: FEDERARASYONUMUZ HESAP VERME MAKAMI DEĞİL



Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Fenerbahçe'nin 'hesap zamanı' paylaşımına yanıt verdi. TFF'den yapılan yazılı açıklamada "Göreve geldiğimiz günden bu yana, Türk futbolunu tarafsızlık ilkesinden ödün vermeden, tüm paydaşlarımıza eşit mesafede yaklaşarak yönetim kurulumuzla birlikte yolumuza devam etmekteyiz. Her fırsatta, diyaloga açık olduğumuzu ve kapımızın tüm kulüplerimize ardına kadar açık olduğunu defalarca ifade ettik." denildi.

Açıklamada, Fenerbahçe'nin resmi hesabından yapılan “hesap zamanı” açıklamasının futbolda ihtiyaç duyulan diyalog ortamına katkı sağlamayacağını vurgulandı.

Yazılı açıklamada "Federasyonumuzun bir “hesap verme makamı” değil, Türk futbolundaki sorunları çözme ve gelişimi sağlama yeri olduğunu kamuoyunun bilgisine sunarız. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

ALİ KOÇ "BU ADAM BURAYA BİR DAHA GELEMEZ" DEMİŞTİ

Fenerbahçe kulüp başkanı Ali Koç, maç sonrası hakem Cihan Aydın'a tepki göstermiş ve "Bu, seçim öncesi yapılmış bir operasyondur" diyen Koç, hakem Cihan Aydın için "Bu adam buraya bir daha gelemez. Ben başkanken demiyorum bu adam buraya gelemez, Fenerbahçeliler sokmaz. Binlerce kişi bu adam bir daha buraya gelirse sahaya iner" ifadelerini kullanmıştı.