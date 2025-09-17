BIST 11.166
DOLAR 41,27
EURO 48,93
ALTIN 4.886,30
GÜNCEL

Ömer Koç: Dualarım Gazze'de yaşayanlarla

18. İstanbul Bienali'nde konuşan Ömer Koç, Gazze'de yaşayan soykırıma da dikkati çekti. Koç, "Hala bu korkunç soykırımı sürdüren, destekleyen ve meşrulaştırmaya çalışan insanlar olduğuna inanamıyorum" dedi.

İsrail, Gazze'de masumları öldürmeye devam ediyor. 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze'ye bomba yağdıran İsrail, geçtiğimiz gün işgal planını da devreye soktu. 

İsrail'in Gazze'de işlediği soykırıma sessiz kalmayan isimlerden birisi de Ömer Koç oldu.

18. İstanbul Bienali'nde konuşan Ömer Koç, Gazze'de yaşanan soykırıma dikkati çekti ve destekleyenlere de tepki gösterdi.

Türkçe başladığı konuşmasının sonunu İngilizce olarak bitiren ve Gazze hakkında konuşan Koç, şöyle dedi: 

"DUALARIM ONLARLA BİRLİKTE"

Gazze'de uzun süredir acı çeken insanların acısını paylaşıyorum. Dualarım ve düşüncelerim onlarla birlikte.

"BU KORKUNÇ SOYKIRIMI DESTEKLEYENLERE İNANAMIYORUM"

Hala bu korkunç soykırımı sürdüren, destekleyen ve meşrulaştırmaya çalışan insanlar olduğuna inanamıyorum. Ama sonunda hakikat ve adalet kazanacak.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Oğlu tarafından darp edilen şizofreni hastası kadın hayatını kaybetti
Oğlu tarafından darp edilen şizofreni hastası kadın hayatını kaybetti
Sosyal medyada aşağılık küfürler! İslami değerlere hakaret etti, hesabını sildi
Sosyal medyada aşağılık küfürler! İslami değerlere hakaret etti, hesabını sildi
Fatih Terim'den "Fenerbahçe neden şampiyon olamıyor?" sorusuna yanıt:
Fatih Terim'den "Fenerbahçe neden şampiyon olamıyor?" sorusuna yanıt:
Gürsel Tekin'den Sözcü ve Halk TV isyanı
Gürsel Tekin'den Sözcü ve Halk TV isyanı
Trafik magandasının tokat attığı baba, o anları anlattı
Trafik magandasının tokat attığı baba, o anları anlattı
Aydın’da meclis gergin başladı! Çerçioğlu: Ben bu meclisi bu şekilde yönetemem
Aydın’da meclis gergin başladı! Çerçioğlu: Ben bu meclisi bu şekilde yönetemem
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile milli basketbolcu Adem Bona arasında gülümseten diyalog
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile milli basketbolcu Adem Bona arasında gülümseten diyalog
Murat Kurum ile depremzede vatandaş arasında duygusal anlar
Murat Kurum ile depremzede vatandaş arasında duygusal anlar
Aydın'da 310 kilo ağırlığındaki kişinin cenazesi eşya taşıma asansörüyle evinden çıkarıldı
Aydın'da 310 kilo ağırlığındaki kişinin cenazesi eşya taşıma asansörüyle evinden çıkarıldı
"Kurtlar" Taburu'ndaki komandolar Suriye'den döndü
"Kurtlar" Taburu'ndaki komandolar Suriye'den döndü
Şeker hastalarına önemli uyarılar!
Şeker hastalarına önemli uyarılar!
Kenan Tekdağ adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Kenan Tekdağ adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı