Gürsel Tekin'den Sözcü ve Halk TV isyanı

stanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nce CHP İstanbul İl Yönetimi'ne görevlendirilen Gürsel Tekin, kendisini hedef göstermekle eleştirdiği Halk TV ve Sözcü'nün basın toplantısına katılmamasına tepki gösterdi.

Sarıyer'deki CHP İstanbul İl Başkanlığı binasında basın mensuplarına açıklama yapan Tekin, kendisi ve ekip arkadaşları hakkında çeşitli iddialar ortaya atıldığını belirterek, her gün bir yalanı düzeltmekten yorulduğunu ifade etti.

Tekin, kendisi aleyhine haber yapmakla eleştirdiği Sözcü ve Halk TV'nin basın toplantısına katılmamasına tepki gösterdi.

Göreve başladığı günden beri her türlü yargı kararına saygı duyacaklarını söylediklerini hatırlatan Tekin, "Bizim Sarıyer Seçim Kuruluna bir başvurumuz var. Maalesef ilk günden itibaren binayı aldığımızda karar defterini alamadık. Karar defteri konusunda başvurumuz var. Çeşitli kararlar da almışız, tasdik etmişiz. Onun dışında herhangi bir itirazımız ya da herhangi bir başvurumuz söz konusu değil." dedi.

Tekin, "Yapmayın, etmeyin, günahtır, ayıptır. İnsanlıktan hiç mi nasibinizi alamadınız? Bu ne rezilliktir yani. Gün içinde bir grup Ankara'da, bir grup İstanbul'da... Yeter yani biz de insanız, bizim de sabır sınırlarımız var. Böyle sürekli sizin yalanlarınızı düzeltmek zorunda değiliz." ifadesini kullandı.

Konulara ve kişilere nezaketle yaklaştıklarını dile getiren Tekin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim nezaketimizi, zarafetimizi zedelemeye kalkışmayın. Biz ilk gün bunların tamamını icra ile alabilirdik, bunu denemedik. Arkadaşlarımız ne kadar kötülük yaparsa yapsın, 'biz kötülüğe kötülükle gitmeyeceğiz' dedik. Şuraya baksanıza, üç tane adamız. Bu üçlü çok güçlü. Bu üçlüyle uğraşamazsınız çünkü arka planımızda gücümüzü Allah'tan ve sonra da Cumhuriyet Halk Partisinin 6 okundan alıyoruz. Bir an önce kusursuz, sorunsuz, meseleleri çözmek için görev almışız ama çıkan, açıklama yapıyor. Bunların tamamı yalandır yanlıştır. Bizim dilekçimiz de burada, bu dilekçe sonucu aldığımız karar defterimiz de burada. Bu karar defterimizi de Sarıyer İlçe Seçim Kurulu tasdik etmiştir."