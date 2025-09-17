BIST 11.187
DOLAR 41,30
EURO 48,93
ALTIN 4.866,81
POLİTİKA

Gürsel Tekin'den Sözcü ve Halk TV isyanı

stanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nce CHP İstanbul İl Yönetimi'ne görevlendirilen Gürsel Tekin, kendisini hedef göstermekle eleştirdiği Halk TV ve Sözcü'nün basın toplantısına katılmamasına tepki gösterdi.

Sarıyer'deki CHP İstanbul İl Başkanlığı binasında basın mensuplarına açıklama yapan Tekin, kendisi ve ekip arkadaşları hakkında çeşitli iddialar ortaya atıldığını belirterek, her gün bir yalanı düzeltmekten yorulduğunu ifade etti.

Tekin, kendisi aleyhine haber yapmakla eleştirdiği Sözcü ve Halk TV'nin basın toplantısına katılmamasına tepki gösterdi.

Göreve başladığı günden beri her türlü yargı kararına saygı duyacaklarını söylediklerini hatırlatan Tekin, "Bizim Sarıyer Seçim Kuruluna bir başvurumuz var. Maalesef ilk günden itibaren binayı aldığımızda karar defterini alamadık. Karar defteri konusunda başvurumuz var. Çeşitli kararlar da almışız, tasdik etmişiz. Onun dışında herhangi bir itirazımız ya da herhangi bir başvurumuz söz konusu değil." dedi.

Tekin, "Yapmayın, etmeyin, günahtır, ayıptır. İnsanlıktan hiç mi nasibinizi alamadınız? Bu ne rezilliktir yani. Gün içinde bir grup Ankara'da, bir grup İstanbul'da... Yeter yani biz de insanız, bizim de sabır sınırlarımız var. Böyle sürekli sizin yalanlarınızı düzeltmek zorunda değiliz." ifadesini kullandı.

Konulara ve kişilere nezaketle yaklaştıklarını dile getiren Tekin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim nezaketimizi, zarafetimizi zedelemeye kalkışmayın. Biz ilk gün bunların tamamını icra ile alabilirdik, bunu denemedik. Arkadaşlarımız ne kadar kötülük yaparsa yapsın, 'biz kötülüğe kötülükle gitmeyeceğiz' dedik. Şuraya baksanıza, üç tane adamız. Bu üçlü çok güçlü. Bu üçlüyle uğraşamazsınız çünkü arka planımızda gücümüzü Allah'tan ve sonra da Cumhuriyet Halk Partisinin 6 okundan alıyoruz. Bir an önce kusursuz, sorunsuz, meseleleri çözmek için görev almışız ama çıkan, açıklama yapıyor. Bunların tamamı yalandır yanlıştır. Bizim dilekçimiz de burada, bu dilekçe sonucu aldığımız karar defterimiz de burada. Bu karar defterimizi de Sarıyer İlçe Seçim Kurulu tasdik etmiştir."

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Trafik magandasının tokat attığı baba, o anları anlattı
Trafik magandasının tokat attığı baba, o anları anlattı
Aydın’da meclis gergin başladı! Çerçioğlu: Ben bu meclisi bu şekilde yönetemem
Aydın’da meclis gergin başladı! Çerçioğlu: Ben bu meclisi bu şekilde yönetemem
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile milli basketbolcu Adem Bona arasında gülümseten diyalog
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile milli basketbolcu Adem Bona arasında gülümseten diyalog
Murat Kurum ile depremzede vatandaş arasında duygusal anlar
Murat Kurum ile depremzede vatandaş arasında duygusal anlar
Aydın'da 310 kilo ağırlığındaki kişinin cenazesi eşya taşıma asansörüyle evinden çıkarıldı
Aydın'da 310 kilo ağırlığındaki kişinin cenazesi eşya taşıma asansörüyle evinden çıkarıldı
"Kurtlar" Taburu'ndaki komandolar Suriye'den döndü
"Kurtlar" Taburu'ndaki komandolar Suriye'den döndü
Şeker hastalarına önemli uyarılar!
Şeker hastalarına önemli uyarılar!
Kenan Tekdağ adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Kenan Tekdağ adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Ali Yerlikaya 'gereği yapıldı' diyerek duyurdu: Babaya tokat atan şüpheli yakalandı
Ali Yerlikaya 'gereği yapıldı' diyerek duyurdu: Babaya tokat atan şüpheli yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Katar'da önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Katar'da önemli açıklamalar
CHP kurultay davası ertelendi! Barış Yarkadaş kararı duyunca bakın ne dedi olay sözler
CHP kurultay davası ertelendi! Barış Yarkadaş kararı duyunca bakın ne dedi olay sözler
Bülent Ersoy'un içkiyi kaldırıp 'içeyim mi? saraydan sizi duymasınlar' lafı olay oldu
Bülent Ersoy'un içkiyi kaldırıp 'içeyim mi? saraydan sizi duymasınlar' lafı olay oldu