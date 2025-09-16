BIST 11.183
POLİTİKA

Aydın’da meclis gergin başladı! Çerçioğlu: Ben bu meclisi bu şekilde yönetemem

Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi, Özlem Çerçioğlu’nun CHP’den ayrılıp AK Parti’ye katılmasının ardından ilk kez toplandı. CHP’li üyelerle yaşanan gerginlik üzerine Çerçioğlu, “Ben bu meclisi bu şekilde yönetemem” diyerek oturumu kapattı ve 14 Ekim’e erteledi.

Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi, Başkan Özlem Çerçioğlu’nun CHP’den ayrılarak AK Parti’ye katılmasının ardından ilk kez toplandı. Meclis öncesinde, CHP’li üyeler bina girişinde güvenlik ve zabıta kontrolünden geçirildi. Bu uygulama, CHP grubunun tepkisini çekerken, toplantı salonuna girilmeden önce başlayan gerginlik oturuma da yansıdı.

Oturumu yöneten Başkan Çerçioğlu, açılışın ardından gündem maddelerini meclise sundu. Ancak CHP grubunun verdiği önergeler gündeme alınmazken, söz talepleri de reddedildi. Çerçioğlu’nun bu tutumu, muhalefet sıralarında tepkilere yol açtı. Özellikle gündeme dair eleştirilerin dikkate alınmaması tartışmaların büyümesine neden oldu.

Toplantıda görüşülen bazı maddeler komisyonlara havale edildi. CHP’li meclis üyeleri, sürecin şeffaf yürütülmediğini ve usule aykırı kararlar alındığını ileri sürdü. Tartışmaların uzamasıyla meclis çalışmaları tıkanma noktasına geldi.

Artan gerginlik üzerine Başkan Çerçioğlu, "Ben bu meclisi bu şekilde yönetemem" diyerek meclis oturumunu 14 Ekim saat 18.00’e erteledi. CHP heyeti, yaşananların demokratik işleyişe gölge düşürdüğünü belirterek sürece ilişkin eleştirilerini kamuoyuyla paylaşacağını duyurdu.

