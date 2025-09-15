Kenan Tekdağ adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Can Holding’e yönelik soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ adli kontrolle serbest bırakıldı.

Habertürk ve Show TV'yi bünyesinde bulunduran Can Holding'e, Küçükçekmece Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında operasyon yapıldı.

Can Holding sahipleri Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ'ın da aralarında olduğu 8 kişi için gözaltı kararı verildi.

4 FARKLI SUÇLAMA VAR

Can Holding bünyesinde bulunan Habertürk ve Show TV dahil 121 şirkete el konuldu.

Şirketlerin yönetimi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na geçti.

KENAN TEKDAĞ SERBEST BIRAKILDI

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kenan Tekdağ kimdir?

Mehmet Kenan Tekdağ, 1956 yılında Ağrı’nın Doğubeyazıt ilçesinde doğdu. 68 yaşında olan Tekdağ, evli ve üç çocuk babası. Hukuk eğitimi aldıktan sonra medya sektöründe çeşitli görevler üstlendi.

Tekdağ, 1979 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Mezuniyetinin ardından Cumhuriyet Savcılığı görevi yaptı. 1984 yılında serbest avukatlık mesleğine başladı. Hukuk alanındaki deneyimini medya sektöründe kullandı.

Tekdağ daha sonra Ciner Grubu bünyesinde çalışmaya başladı. Ciner Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüttü. Aynı zamanda Ciner Grubu Hukuk Başmüşavirliği görevini de üstlendi.

Turgay Ciner’in medya sektöründen çekilme kararının ardından Tekdağ, Can Grubu’nun medya yatırımlarını yönetme görevini aldı.